12 Fevral 2026
12 Fevral 2026 01:10
Pol Poqbanın qardaşı: “Onun qayıdışından daha çox şey gözləyirdik”

“Monako”nun yarımmüdafiəçisi Pol Poqbanın qardaşı, Matias Poqba dopinq qadağasından sonra qohumunun peşəkar futbola qayıtması barədə danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, Matias Poqba Qvineya millisinin keçmiş oyunçusudur.

“Bu, təkcə onun üçün deyil, bütün ailə üçün ayıbdır. Ona dedim ki, dərhal 100% formada ola bilməz. Onun qayıdışından daha çox şey gözləyirdik, amma reallıq budur. Onun bədəni bu cür iş yükünə və intensivliyə öyrəşməyib; biz robot deyilik. Oyuna qayıtdığınız zaman bunu tədricən etməlisiniz, əks halda bədəniniz sizə müəyyən siqnallar göndərməyə başlayacaq ki, bu da Polla baş verən hadisədir.

Biz səbirli və dözümlüyük və Polun da ən yaxşı vəziyyətinə qayıtmaq üçün səbirli olması lazım olacaq. O, çox çalışır, amma ən çətin hissəsi zehni aspektdir. Sizə qarşı yüksək gözləntilər var. Həvəslə dolusunuz və sonra kürəyinizdən başqa bir zərbə alırsınız. Daim sağalmaq üçün çalışmalısınız, vəssalam. Meydana qayıtmaq istəyirəm, amma bədənim mənə tələsməyə ehtiyac olmadığını, səbirli olmağım lazım olduğunu deyir. Biz həmişə hər şeyi günbəgün qəbul etmişik”, Matias bildirib.

