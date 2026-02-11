11 Fevral 2026
AZ

Portuqaliya millisinin DÇ-2026-da hədəfini müəyyən edilib

Dünya futbolu
Xəbərlər
11 Fevral 2026 21:48
94
Portuqaliya millisinin DÇ-2026-da hədəfini müəyyən edilib

Portuqaliya Futbol Federasiyası (FPF) dünya çempionatının finalına çıxmağın milli komandanın rəsmi məqsədi olduğunu açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə The Touchline X-in sosial media hesabında məlumat verib.

Seçmə mərhələdə Roberto Martinezin məşqçi olduğu Portuqaliya komandası altı oyunda 13 xal toplayaraq F qrupunda birinci yeri tutub və DÇ-2026-ya vəsiqə qazanıb. Komandanın bu mərhələdəki rəqibləri Macarıstan, İrlandiya və Ermənistan olub.

Bu, Portuqaliyanın dünya çempionatlarında ardıcıl yeddinci çıxışıdır. Qarşıdan gələn 2026-cı il turniri 11 iyun - 19 iyul tarixlərində ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək.

Daha əvvəl bildirilmişdi ki, Portuqaliya millisi DÇ-2026-dan sonra Joze Mourinyonu milli komandanın baş məşqçisi vəzifəsinə dəvət etməyi düşünür.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Nottingem Forest” baş məşqçini işdən çıxarmağı düşünür
22:19
Dünya futbolu

“Nottingem Forest” baş məşqçini işdən çıxarmağı düşünür

Dayç 2025-ci ilin oktyabrında işə götürülsə də, nəticələrini yaxşılaşdıra bilməyib
“Tottenhem” “Real”ın müdafiəçisi ilə müqavilə imzalamaq üçün danışıqlara başlayıb
22:04
Dünya futbolu

“Tottenhem” “Real”ın müdafiəçisi ilə müqavilə imzalamaq üçün danışıqlara başlayıb

Rüdiger gələcəyi ilə bağlı son qərarı verməyə tələsmir
“Tottenhem” Poçettinonu yeni baş məşqçi kimi nəzərdən keçirir – Ceykobs
21:33
Dünya futbolu

“Tottenhem” Poçettinonu yeni baş məşqçi kimi nəzərdən keçirir – Ceykobs

Poçettino hazırda ABŞ milli komandasında çalışır
“Real Madrid” Avropa Superliqası məsələsində UEFA ilə barışdığını elan edib
20:16
Dünya futbolu

“Real Madrid” Avropa Superliqası məsələsində UEFA ilə barışdığını elan edib

Madrid klubu daha əvvəl Superkubokun zəruriliyini ən çox təbliğ edən qurum idi
Simeonenin planına yeni nəfəs - Lookman həlledici ola bilər?
18:29
Futbol

Simeonenin planına yeni nəfəs - Lookman həlledici ola bilər?

Madrid klubunun yeni transferi kubok yarımfinalı ərəfəsində diqqət mərkəzinə düşüb
Reşford “Atletiko” ilə oyunda komandasına kömək edə bilməyəcək
17:47
Futbol

Reşford “Atletiko” ilə oyunda komandasına kömək edə bilməyəcək

“Barsa”nın hücumçusu dizindəki problemə görə heyətdən kənarda qaldı

Ən çox oxunanlar

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO
9 Fevral 02:08
Futbol

La Liqa: Mbappe son nöqtəni qoydu – YENİLƏNİB + VİDEO

Madrid təmsilçisi “Mestalla”dan üç xalla döndü
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
10 Fevral 16:52
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qarabağ” “Şamaxı”nı məğlub edib - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Qarşılaşma “Qarabağ” klubunun 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub
01:57
Olimpiada-2026

Azərbaycan fiqurlu konkisürəni Olimpiadada sonuncu yeri tutub - YENİLƏNİB + VİDEO

25-ci Qış Olimpiya Oyunları 22 fevralda başa çatacaq
“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib
03:05
Dünya futbolu

“Real Madrid” əfsanələrin matçında “Barselona”nı məğlub edib - FOTO

Ulduzlar yenidən qarşı-qarşıya gəliblər