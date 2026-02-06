“Atletiko Madrid” İspaniya Kubokunun 1/4 finalında “Betis”i böyük hesabla məğlub edib - VİDEO

“Betis” və “Atletiko Madrid” arasında keçirilən İspaniya Kral Kubokunun dörddəbir final matçı başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyun “Estadio Benito Villamarín”də (Sevilya) oynanılıb. Oyun qonaqların xeyrinə 5:0 hesabı ilə başa çatıb.
12-ci dəqiqədə “Atletiko”nun müdafiəçisi David Qanzko hesabı açıb. 30-cu dəqiqədə Culiano Simeone qonaqların üstünlüyünü ikiqat artırıb, yeddi dəqiqə sonra isə yarımmüdafiəçi Ademola Lukman “Betis”ə qarşı üçüncü qolu vurub. 62-ci dəqiqədə “Atletiko”nun hücumçusu Antuan Qrizmann ev sahibi komandanın qapısına dördüncü qolu vurub, 83-cü dəqiqədə isə Tiaqo Almada hesabı 5:0 edib.
Beləliklə, turnirin yarımfinalında “Barselona”, “Real Sosyedad”, “Atletik” və “Atletiko” komandaları oynayacaqlar.
“Barselona” Kral Kubokunun hazırkı qalibidir. Keçən ilki turnirin finalında Kataloniya klubu “Real Madrid”i 3:2 hesabı ilə məğlub edib.