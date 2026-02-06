6 Fevral 2026
“Barselona” Şensnının müqaviləsini 2 milyon avroya ləğv edə bilər - Sport.es

6 Fevral 2026 01:29
136
“Barselona” və qapıçı Voytsex Şensnı ötən yay 35 yaşlı qapıçının təxminən 2 milyon avro müqabilində sərbəst buraxıla biləcəyi müqavilənin uzadılması barədə razılığa gəliblər.

İdman.Biz bu barədə Sport.es-ə istinadən xəbər verir.

Mənbəyə görə, 2 milyon avro polşalı oyunçunun 2027-ci ilin yayına qədər olan müqaviləsi üzrə maaşından azdır.

Kataloniya klubu qapıçı heyətini yeniləmək üzərində işləyir. “Blauqrana” planlarını yerinə yetirərsə, mövsümün sonunda Şensninin müqaviləsinə xitam verə bilər.

Polyak oyunçu 2024-cü ilin oktyabr ayından bəri “Barselona”da çıxış edir. Bu mövsüm Şensnı bütün yarışlarda doqquz oyunda meydana çıxıb və 17 qol buraxıb. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, futbolçunun bazar dəyəri 900 min avrodur.

İdman.Biz
Məqalədə:

