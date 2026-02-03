Qetje Pimblettin təklifini rədd edib: “Peddi ilə təkrar döyüş məntiqli deyil” - YENİLƏNİB

Yüngül çəki dərəcəsində müvəqqəti UFC çempionu Castin Qetji, 70 kq çəki dərəcəsində beşinci sırada yer alan UFC yüngül çəki çempionu, ingiltərəli Peddi Pimblettin təklifini rədd edib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, Pimblet əvvəllər Haylaytla revanş etmək istəyini açıqlamışdı.
“Düşünmürəm ki, bu, baş verəcək. Mənim məqsədim divizionun zirvəsidir. Peddi ilə təkrar döyüş çox məntiqli deyil. Mən top-da yer alan oğlanlara diqqət yetirirəm. Peddi istedadlı oğlandır, amma mən bu dövrün ən yaxşı yüngül çəki dərəcələri ilə döyüşmüşəm və o, hələ bu çəki dərəcəsində deyil. Onun hələ sübut etməli olduğu çox şey var. O, gəncdir və inkişaf edir, amma Pimblett hazırda o səviyyədə deyil” – Qetji “Bloody Elbow” portalına bildirib.
Yüngül çəki dərəcəsində UFC reytinqində beşinci olan Peddi Pimblett müvəqqəti UFC çempionu Castin Qetji ilə revanş döyüşü keçirmək istəyini bildirib.
İdman.Biz bu barədə “Sportskeeda”ya istinadən bildirir.
“Ümid edirəm ki, Castin mübahisəsiz titulunu İliyadan alacaq. O zaman bəlkə revanş edə bilərik, baxmayaraq ki, Geethjenin hələ çox döyüşü qalmayıb. Ümid edirəm ki, gələcəkdə yenidən döyüşə bilərik, çünki ilk döyüşdə məni qıcıqlandıran bir neçə şey var idi”, - Pimblett deyib.
Pimblett və Qetji arasında ilk döyüş 25 yanvarda ABŞ-ın Las Veqas şəhərində UFC 324-də baş tutub. Döyüş bütün beş raund davam edib və Qetjinin yekdil qərarla qələbəsi ilə başa çatıb.