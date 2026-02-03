5 Fevral 2026
AZ

Qetje Pimblettin təklifini rədd edib: “Peddi ilə təkrar döyüş məntiqli deyil” - YENİLƏNİB

MMA
Xəbərlər
3 Fevral 2026 04:15
398
Qetje Pimblettin təklifini rədd edib: “Peddi ilə təkrar döyüş məntiqli deyil”

Yüngül çəki dərəcəsində müvəqqəti UFC çempionu Castin Qetji, 70 kq çəki dərəcəsində beşinci sırada yer alan UFC yüngül çəki çempionu, ingiltərəli Peddi Pimblettin təklifini rədd edib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, Pimblet əvvəllər Haylaytla revanş etmək istəyini açıqlamışdı.

“Düşünmürəm ki, bu, baş verəcək. Mənim məqsədim divizionun zirvəsidir. Peddi ilə təkrar döyüş çox məntiqli deyil. Mən top-da yer alan oğlanlara diqqət yetirirəm. Peddi istedadlı oğlandır, amma mən bu dövrün ən yaxşı yüngül çəki dərəcələri ilə döyüşmüşəm və o, hələ bu çəki dərəcəsində deyil. Onun hələ sübut etməli olduğu çox şey var. O, gəncdir və inkişaf edir, amma Pimblett hazırda o səviyyədə deyil” – Qetji “Bloody Elbow” portalına bildirib.

23:57

Yüngül çəki dərəcəsində UFC reytinqində beşinci olan Peddi Pimblett müvəqqəti UFC çempionu Castin Qetji ilə revanş döyüşü keçirmək istəyini bildirib.

İdman.Biz bu barədə “Sportskeeda”ya istinadən bildirir.

“Ümid edirəm ki, Castin mübahisəsiz titulunu İliyadan alacaq. O zaman bəlkə revanş edə bilərik, baxmayaraq ki, Geethjenin hələ çox döyüşü qalmayıb. Ümid edirəm ki, gələcəkdə yenidən döyüşə bilərik, çünki ilk döyüşdə məni qıcıqlandıran bir neçə şey var idi”, - Pimblett deyib.

Pimblett və Qetji arasında ilk döyüş 25 yanvarda ABŞ-ın Las Veqas şəhərində UFC 324-də baş tutub. Döyüş bütün beş raund davam edib və Qetjinin yekdil qərarla qələbəsi ilə başa çatıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Dueyn Consonun qızı WWE ilə müqaviləsini yeniləməkdən imtina edib
08:16
MMA

Dueyn Consonun qızı WWE ilə müqaviləsini yeniləməkdən imtina edib

Əfsanəvi güləşçi və Hollivud ulduzunun qızı Tramp administrasiyasına qarşı aqressiv mesaj paylaşıb
Rusiya promouşeninin vitse-prezidenti: “Ümid edirəm ki, UFC Rafael Fiziyevlə müqaviləsini ləğv etməz”
4 Fevral 22:29
MMA

Rusiya promouşeninin vitse-prezidenti: “Ümid edirəm ki, UFC Rafael Fiziyevlə müqaviləsini ləğv etməz”

Aslanbek Badayev Fiziyevin əyləncəli döyüşçü olduğunu deyib
UFC-də azərbaycanlı döyüşçülər üçün həqiqət anı: bundan sonra nə olacaq? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ
3 Fevral 16:29
MMA

UFC-də azərbaycanlı döyüşçülər üçün həqiqət anı: bundan sonra nə olacaq? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ - VİDEO

Azərbaycan təmsilçilərinin ardıcıl məğlubiyyətləri onların mövqeyinə ciddi təsir göstərib
Kuramaqomedov İslam Mahaçev üçün ən maraqlı rəqibi açıqladı
3 Fevral 10:36
MMA

Kuramaqomedov İslam Mahaçev üçün ən maraqlı rəqibi açıqladı

Keçmiş Bellator çempionu UFC titul sahibinin mümkün qarşılaşmasını xüsusi vurğuladı
Həbib: “Məqsədimiz Usman Nurməhəmmədovu tarixin ən yaxşı döyüşçüsü etməkdir”
3 Fevral 06:11
MMA

Həbib: “Məqsədimiz Usman Nurməhəmmədovu tarixin ən yaxşı döyüşçüsü etməkdir”

Həbib qeyd edib ki, Usmanın bütün çəki dərəcələrində tarixin ən yaxşısı olması üçün böyük potensialı var

Melburndakı final Fiziyevin Sidneydəki məğlubiyyətini kölgədə qoydu – İDMAN.BİZ AVSTRALİYADAN YAZIR + VİDEO
2 Fevral 12:10
MMA

Melburndakı final Fiziyevin Sidneydəki məğlubiyyətini kölgədə qoydu – İDMAN.BİZ AVSTRALİYADAN YAZIR + VİDEO

Melburnda iki həftə davam edən “Australian Open” marafonu başa çatdı

Ən çox oxunanlar

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
11:58
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 13:52
Azərbaycan futbolu

Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO

Xanımlardan birinin keçmiş sevgilisi onların qarşısını kəsib
Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Fevral 03:18
Dünya futbolu

Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO

“Əl-Nəsr”in mətbuat konfransı keçirməkdən imtina etməsi məşqçiyə 6700 avrodan çox başa gələ bilər
Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər - mənbə
4 Fevral 06:17
Boks

Dana Uayt 2026-cı ildə Fyuri-Coşua döyüşünü təşkil edə bilər - mənbə

Məlumata görə, şou Netflix-də yayımlanacaq