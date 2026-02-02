Melburndakı final Fiziyevin Sidneydəki məğlubiyyətini kölgədə qoydu – İDMAN.BİZ AVSTRALİYADAN YAZIR + VİDEO

Avstraliya ötən həftəsonu dünya idmanının əsas mərkəzlərindən birinə çevrildi. Sidneydə “UFC 325” turniri keçirildi və bu yarışda azərbaycanlı döyüşçü Rafael Fiziyev braziliyalı Maurisio Ruffiyə uduzdu, Melburnda isə “Australian Open” turnirinə yekun vuruldu.
İdman.Biz xəbər verir ki, Sidneydə keçirilən gecə ilin aparıcı döyüş liqası üçün ilk nömrəli turnir idi. Yerli azarkeşlər üçün əlavə maraq doğuran məqam isə publikanın sevimlisi Aleksandr Volkanovskinin döyüşü oldu. Yüngül çəkidə UFC-nin hazırkı çempionu braziliyalı Dieqo Lopeslə qarşılaşmada tam üstünlük nümayiş etdirərək inamlı qələbə qazandı.
Fiziyev və Ruffi arasındakı döyüş əhəmiyyətinə görə üçüncü idi, lakin vacibliyinə görə geri qalmırdı. Hər iki idmançının sübut etməli olduğu məqamlar var idi, xüsusilə də ötən il İqnasio Bahamondes üzərində qələbə qazanaraq uğurlu yoluna qayıdan, lakin daha sonra zədə səbəbindən Rio-de-Janeyroda Çarlz Oliveyra ilə görüşdən çəkilən Rafael üçün.
Bizim döyüşçü Sidneydə böyük ümidlərlə çıxış etdi. Onu dəstəkləmək üçün gələnlər arasında azərbaycanlı döyüşçü Nazim Sadıqov da var idi.
Lakin braziliyalı ilə döyüşdə “Ataman” istədiyini edə bilmədi və ikinci raundda texniki nokautla məğlub oldu.
Məğlubiyyətdən sonra Rafaelin sözlərində sınmaz iradənin notları hiss olunurdu: “Cəsarətimin çatdığı həyatı yaşayıram. Mən döyüşçüyəm və geri qayıdacağam. Daha da irəli gedəcəyəm, özümü inkişaf etdirəcəyəm, çalışacağam, irəliləyəcəyəm və qələbələrimlə hamını sevindirməyə çalışacağam”, – deyə Fiziyev vurğulayıb.
Fiziyev üçün bu məğlubiyyəti müəyyən mənada gözlənilməz adlandırmaq olar. Hərçənd ekspertlər qeyd edirdilər ki, Ruffi əvvəlki məğlubiyyətlərindən sonra zərbə texnikasını və rəqibə uyğunlaşmasını xeyli yaxşılaşdırıb. Birinci raundda Fiziyev məsafəyə nəzarət edir və aşağı zərbələrlə effektiv işləyirdi. Lakin Ruffi öz ritmini tapdı, dəqiq cəblərdən və pressinqdən istifadə edərək ayaqüstə döyüşdə tədricən üstünlük qazandı. Braziliyalının güclü düz zərbəsi keçdikdən sonra Rafael rəqibin ardıcıl hücumlarından effektiv şəkildə müdafiə oluna bilmədi və bu, texniki nokauta gətirib çıxardı.
Ruffiyə məğlubiyyətdən sonra ekspertlər bir məqamda həmfikirdirlər: hazırda Fiziyevə reytinq üzrə “yuxarı” döyüş lazım deyil. Ona inamını qaytara biləcəyi və öz üslubunu göstərə biləcəyi ağıllı, yenidən start verən bir qarşılaşma vacibdir. Potensial rəqiblər sırasında Den Huker, Beneil Dariuş və Mateuş Qamrotun adları çəkilir.
Bu arada Melburnda iki həftə davam edən “Australian Open” marafonu başa çatdı və turnir Karlos Alkarasın qələbəsi ilə yadda qaldı. Əfsanəvi Novak Cokoviç yarımfinalda Yannick Sinneri mübarizədən kənarlaşdırdıqdan və finalda Alkarasa qarşı ilk seti qazandıqdan sonra karyerasında 25-ci “Böyük dəbilqə” titulunu qazanmağa ciddi iddia irəli sürdü. Serbiyalı dəqiq zərbələrə və kortu görmə qabiliyyətinə arxalanırdı, lakin ispan tennisçi tempi artıraraq təşəbbüsü ələ aldıqda buna qarşı heç nə edə bilmədi.
Karlos yubiley qələbəsini qeyd edərək tur səviyyəsində 25-ci titulunu qazandı və tarixdə ən çox titul əldə etmiş on tennisçi sırasına daxil oldu. Bu, Alkarasın 2020-ci ilin payızında “Böyük dəbilqə” turnirlərində debüt etməsindən cəmi beş ildən bir qədər çox vaxt sonra baş verdi.
Cokoviç matçdan əvvəl bildirirdi ki, Alkarasın bərpası daha asan olacaq, çünki o, 16 yaş cavanıdır. Bu amil görüşdə öz rolunu oynadı. Bununla yanaşı, Karlos artıq daha yetkin tennisçi olduğunu da göstərdi, halbuki ispan idmançı hələ yolun əvvəlindədir.
İlin ilk “Böyük dəbilqə” turniri saysız-hesabsız tennis həvəskarını bir araya topladı. Final qarşılaşmasını tribunalardan 56 931 tamaşaçı izləyib ki, bu da “Australian Open”nin final həftəsonları üçün yeni rekorddur. Melburn dünya turunun ən uğurlu turnirlərindən birinin paytaxtı statusunu qorumaqda davam edir.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Dueyn Consonun qızı WWE ilə müqaviləsini yeniləməkdən imtina edib
Əfsanəvi güləşçi və Hollivud ulduzunun qızı Tramp administrasiyasına qarşı aqressiv mesaj paylaşıb
Rusiya promouşeninin vitse-prezidenti: “Ümid edirəm ki, UFC Rafael Fiziyevlə müqaviləsini ləğv etməz”
Aslanbek Badayev Fiziyevin əyləncəli döyüşçü olduğunu deyib
UFC-də azərbaycanlı döyüşçülər üçün həqiqət anı: bundan sonra nə olacaq? - İDMAN.BİZ-in TƏHLİLİ - VİDEO
Azərbaycan təmsilçilərinin ardıcıl məğlubiyyətləri onların mövqeyinə ciddi təsir göstərib
Kuramaqomedov İslam Mahaçev üçün ən maraqlı rəqibi açıqladı
Keçmiş Bellator çempionu UFC titul sahibinin mümkün qarşılaşmasını xüsusi vurğuladı
Həbib: “Məqsədimiz Usman Nurməhəmmədovu tarixin ən yaxşı döyüşçüsü etməkdir”
Həbib qeyd edib ki, Usmanın bütün çəki dərəcələrində tarixin ən yaxşısı olması üçün böyük potensialı var
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz
Veysəl Rzayevin yanında başqa futbolçu da olub: Bıçaqlanmanın YENİ TƏFƏRRÜATI - YENİLƏNİB + VİDEO
Xanımlardan birinin keçmiş sevgilisi onların qarşısını kəsib
Kriştianu Ronaldu narazılıq səbəbindən “Əl-Nəsr”dən ayrıla bilər - YENİLƏNİB + VİDEO
“Əl-Nəsr”in mətbuat konfransı keçirməkdən imtina etməsi məşqçiyə 6700 avrodan çox başa gələ bilər