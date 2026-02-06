“Yuventus” böyük hesabla məğlub olaraq İtaliya Kubokunda mübarizəni dayandırıb - VİDEO

İtaliya Kubokunun dörddəbir final mərhələsinin “Atalanta” və “Yuventus” komandaları arasında oyunu başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyun İtaliyanın Berqamo şəhərindəki “Stadio Azzurri d'Italia” stadionunda baş tutub. Meydan sahibləri 3:0 hesabı ilə qalib gəliblər.
Meydan sahiblərinin hücumçu Canluka Skamakka 27-ci dəqiqədə penaltidən qolla hesabı açıb. “Atalanta”nın forvardı Kamal Sulemana 77-ci dəqiqədə komandasının ikinci qolunu vurub. Yarımmüdafiəçi Mario Paşaliç 85-ci dəqiqədə böyükhesablı qələbəni təmin edib.
Beləliklə, “Atalanta” İtaliya Kubokunun yarımfinalına yüksəlib, “Yuventus” isə yarışdan kənarlaşdırılıb.
Daha əvvəl "İnter” “Torino”nu 3:0 hesabı ilə məğlub edərək İtaliya Kubokunun yarımfinalına vəsiqə qazanıb. Digər matçlarda “Napoli” “Komo” (10 fevral), “Bolonya” isə “Latsio” ilə (11 fevral) qarşılaşacaq.
Hazırkı İtaliya Kubokunun sahibi “Bolonya”dır.