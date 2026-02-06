“Arsenal” və “Çelsi” “Korintians”ın yarımmüdafiəçisi ilə maraqlanırlar

“Arsenal” “Korintians”ın 20 yaşlı yarımmüdafiəçisi Breno Bidonla müqavilə imzalamaq üçün ilkin danışıqlar aparıb, lakin “Çelsi” bu məsələyə müdaxilə edə bilər.
İdman.Biz bu barədə “Caught Offside”a istinadən xəbər verir.
Mənbənin məlumatına görə, hazırda “topçular” braziliyalı futbolçunu transfer etməyə ən yaxın mövqedədirlər. “Korintians” güclü danışıqlar mövqeyindədir, çünki Bidonun müqaviləsində 100 milyon avroluq sərbəst qalma bəndi var. Lakin San Paulo klubu yarımmüdafiəçinin perspektivləri barədə real düşünür və yayda onu 30 milyon avroya satmağa razı ola bilər.
Bidon 2024-cü ilin mart ayından bəri “Korintians”ın əsas komandasında oynayır. Bu müddət ərzində braziliyalı bütün yarışlarda 107 oyunda meydana çıxıb, dörd qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin sonuna qədərdir. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, futbolçunun bazar dəyəri 14 milyon avrodur.