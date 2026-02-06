“Strasburq” “Monako”nu Fransa Kubokundan kənarlaşdırıb

Fransa Kubokunda “Strasburq” və “Monako” arasında keçirilən 1/8 final matçı başa çatıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyun “Stade Ménos” (Strasburq, Fransa) stadionunda baş tutub. Matç meydan sahiblərinin xeyrinə 3:1 hesabı ilə bitib.
“Strasburq”un hücumçusu Martial Qodo hesabı yeddinci dəqiqədə açıb. 55-ci dəqiqədə Xulio Ensiso ev sahibi komandanın üstünlüyünü ikiqat artırdı. Üç dəqiqə sonra “Monako”nun hücumçusu Mika Bieret buraxılan qollardan birinin əvəzini çıxıb, üç dəqiqə sonra “Strasburq” üçüncü qolu vurub, Xulio Ensiso ikinci dəfə fərqlənib.
PSJ Fransa Kubokunun hazırkı sahibidir.