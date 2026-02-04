Qehinin “Mançester Siti”yə keçidi Premyer Liqada qışda ən yaxşı transferdir

Nüfuzlu “The Athletic” nəşri 2026-cı ilin əvvəlində İngiltərə Premyer Liqasında baş verən transferləri qiymətləndirib.
İdman.Biz-in xəbərinə görə, 33 müqavilədən ibarət siyahı pula dəyər nisbəti, yeni transferin komanda üçün əhəmiyyəti və klubun transfer etdiyi konkret mövqeyi gücləndirmək ehtiyacı kimi meyarlar əsasında tərtib edilib.
“Kristal Palas”dan “Mançester Siti”yə keçən müdafiəçi Mark Qexi birinci yeri tutub.
İlk 10-luq aşağıdakı kimidir:
1. Mark Qexi.
2. Duqlas Luis (“Yuventus”dan “Aston Villa”ya).
3. Antuan Semenyo (“Bornmut”dan “Mançester Siti”yə).
4. Oskar Bobb (“Mançester Siti”dən “Fulhem”ə).
5. Alex Toth (“Ferensvaroş”dan "Bornmut”a).
6. Konor Qallaher (“Atletiko Madrid”dən “Tottenhem”ə).
7. Rayan Roşa (“Vasko da Qama”dan “Bornmut”a).
8. Eyncel Qomes (“Marsel”dən “Vulverhempton”a).
9. Pablo Felipe (“Jil Visente”dən “Vest Hem”ə).
10. Valentin Kastelyanos (“Latsio”dan “Vest Hem”ə).