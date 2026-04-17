17 Aprel 2026 11:24
Arda Turan: “Komandam taktiki cəhətdən çox yaxşı çıxış etdi”

"Şaxtyor" (Donetsk) klubunun baş məşqçisi Arda Turan komandasının Konfrans Liqasının 1/4 finalında “AZ Alkmaar” üzərində qazandığı uğuru şərh edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, o, 2:2 hesabı ilə başa çatan(ilk oyun 3:0) qarşılaşmalardan sonra fikirlərini bölüşüb.

“AZ Alkmaar”a böyük hörmətim var. Bu, bizim üçün emosional oyun idi. Hesab edirəm ki, komandam taktiki baxımdan çox yaxşı çıxış etdi. Belə rəqibə qarşı oynamaq asan deyil, çünki onlar çox yaxşı pressinq tətbiq edirlər”, - deyə Turan bildirib.

Qeyd edək ki, “Şaxtyor” yarımfinalda “Kristal Pelas”la üz-üzə gələcək. Komandalar arasında ilk oyun aprelin 30-da, cavab qarşılaşması isə mayın 7-də keçiriləcək.

Turnirin finalı isə Almaniyanın “Red Bull Arena” stadionunda baş tutacaq. Həlledici görüş mayın 27-nə planlaşdırılıb.

İdman.Biz
Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bəhlul Mustafazadə Çin transferindən niyə imtina etdi? - Atası detalları AÇIQLADI
11:53
Azərbaycan futbolu

Bəhlul Mustafazadə Çin transferindən niyə imtina etdi? - Atası detalları AÇIQLADI

Futbolçunun atası həmçinin onun bərpa prosesi barədə də danışıb
Mbappe “Real Madrid”in məğlubiyyəti haqqında yazdı
11:38
Futbol

Mbappe “Real Madrid”in məğlubiyyəti haqqında yazdı

Fransalı hücumçu azarkeşlərə söz verdi
AFFA-da klubların maliyyə menecerləri üçün seminar keçirilib - FOTO
11:15
Azərbaycan futbolu

AFFA-da klubların maliyyə menecerləri üçün seminar keçirilib - FOTO

Seminarda IT Solution proqramında baş vermiş yeniliklər müzakirə edilib
U-19 millimiz Avropa çempionatının seçmə mərhələsində üçüncü matçına çıxır
10:35
Futbol

U-19 millimiz Avropa çempionatının seçmə mərhələsində üçüncü matçına çıxır

U-19 daha əvvəl Xorvatiyaya 0:6, Çexiyaya 0:9 hesabı ilə uduzub
Mourinyo “Real”a qayıtmaq istəyir, klub isə Kloppu gözləyir
10:22
Futbol

Mourinyo “Real”a qayıtmaq istəyir, klub isə Kloppu gözləyir

Madrid təmsilçisi alman mütəxəssisdən ilk addımı gözləyir
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Neftçi”yə qarşı
09:43
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Neftçi”yə qarşı

Tura aprelin 19-da yekun vurulacaq

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16 Aprel 18:27
Cüdo

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz həlledici görüşdə Rusiya təmsilçisinə qalib gəlib
Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB
16 Aprel 21:45
Basketbol

Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB

Yarımfinalçının adı üçüncü qarşılaşmada müəyyənləşəcək
Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır
16 Aprel 00:56
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır - YENİLƏNİB + VİDEO

"Arsenal" yarımfinalda "Atletiko" ilə oynayacaq
“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
01:41
Dünya futbolu

“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa komandası “Maynts”dan ilk oyundakı məğlubiyyətin əvəzini artıqlaması ilə çıxdı