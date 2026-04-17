Bəhlul Mustafazadə Çin transferindən niyə imtina etdi? - Atası detalları AÇIQLADI

17 Aprel 2026 11:53
“Qarabağ”ın və Azərbaycan millisinin müdafiəçisi Bəhlul Mustafazadə Çinə getmədiyinə görə məyus deyil.

Bu barədə müdafiəçinin atası Ələmdər Mustafayev deyib.

O bildirib ki, “Şençjen Penq Siti”nin təklifini rədd etməsi və “Nyukasl”la oyunda zədə almasına görə Bəhlul qərarından peşman deyil.

“Baş verən hadisəyə görə təəssüflənməyə dəyməz. Heç mən də təəssüflənmirəm. Əslində düzgün qərar idi. Lazım olan anda “Qarabağ”da olmalı idi və oldu”, - deyə o, futbolinfo.az-a açıqlamasında söyləyib.

Futbolçunun atası həmçinin onun bərpa prosesi barədə də danışıb: “Sağlamlıq durumu yaxşılaşmağa doğru gedir. Hazırda həkim nəzarəti altında bərpa məşqlərində iştirak edir. Əhval-ruhiyyəsi yaxşıdır. Komanda ilə məşqlərə həkim rəyindən sonra qatılacaq. Daim yanında olmasam da, hər şeydən xəbərdaram. Futbolsuz qalmaq hər futbolçu üçün çətindir. Komandadan ayrı qalması onu narahat edir”.

Ələmdar Mustafayev Bəhlulun yoxluğunda “Qarabağ”ın büdrəməsinə də münasibət bildirib: “Qarabağ”ın çempionluğu əldən verdiyini düşünmək olar. Amma son ana qədər hər şey mümkündür. Təbii ki, doğma komandasıdır, vəziyyətə görə Bəhlul da təəssüflənir”.

Qeyd edək ki, Bəhlul Mustafazadə UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində “Nyukasl”la oyunun 22-ci dəqiqəsində (1:6) zədələnmişdi. Müdafiəçidə sol budun adduktor əzələləri və qasıq nahiyəsində zədə aşkarlanıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

AFFA-da klubların maliyyə menecerləri üçün seminar keçirilib - FOTO
11:15
Azərbaycan futbolu

AFFA-da klubların maliyyə menecerləri üçün seminar keçirilib - FOTO

Seminarda IT Solution proqramında baş vermiş yeniliklər müzakirə edilib
U-19 millimiz Avropa çempionatının seçmə mərhələsində üçüncü matçına çıxır
10:35
Futbol

U-19 millimiz Avropa çempionatının seçmə mərhələsində üçüncü matçına çıxır

U-19 daha əvvəl Xorvatiyaya 0:6, Çexiyaya 0:9 hesabı ilə uduzub
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Neftçi”yə qarşı
09:43
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” “Neftçi”yə qarşı

Tura aprelin 19-da yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” “Turan Tovuz” ilə üz-üzə
09:21
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Araz-Naxçıvan” “Turan Tovuz” ilə üz-üzə

Tura aprelin 19-da yekun vurulacaq
Nigar Mirzəliyeva: “Andorra üzərində qələbə böyük əhəmiyyət daşıyırdı”
16 Aprel 18:04
Futbol

Nigar Mirzəliyeva: “Andorra üzərində qələbə böyük əhəmiyyət daşıyırdı”

Aprelin 18-də keçiriləcək oyunun əhəmiyyətinə toxunan müdafiəçi şansları dəyərləndirib
“Sumqayıt”ın futbolçulara maaş ödəmədiyi iddia olundu - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
16 Aprel 17:02
Futbol

“Sumqayıt”ın futbolçulara maaş ödəmədiyi iddia olundu - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Klub sözçüsü iddiaları qəti təkzib etdi

Ən çox oxunanlar

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
16 Aprel 18:27
Cüdo

Avropa çempionatında ikinci medal: Turan Bayramov “bürünc” qazandı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

Cüdoçumuz həlledici görüşdə Rusiya təmsilçisinə qalib gəlib
Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB
16 Aprel 21:45
Basketbol

Pley-offda gərginlik pik həddə: “Neftçi”dən NTD üzərində inamlı revanş - YENİLƏNİB

Yarımfinalçının adı üçüncü qarşılaşmada müəyyənləşəcək
Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır
16 Aprel 00:56
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Bavariya”dan dramatik qələbə, heç-heçə “Arsenal”ı yarımfinala daşıyır - YENİLƏNİB + VİDEO

"Arsenal" yarımfinalda "Atletiko" ilə oynayacaq
“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
01:41
Dünya futbolu

“Strasbur” darmadağınla yarımfinala yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

Fransa komandası “Maynts”dan ilk oyundakı məğlubiyyətin əvəzini artıqlaması ilə çıxdı