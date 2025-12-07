7 Dekabr 2025
AZ

PSJ “Renn”i darmadağın edib, “Tuluza” minimal hesabla qalib gəlib - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
7 Dekabr 2025 02:23
28
PSJ “Renn”i darmadağın edib, “Tuluza” minimal hesabla qalib gəlib - VİDEO

Fransa Liqa 1 mövsümünün 15-ci turunda PSJ və “Renn” arasında keçirilən oyun başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, matç Parisdəki “Park de Prens” stadionunda baş tutub.

Qarşılaşmadan ev sahibi komanda 5:0 hesabı ilə qalib ayrılıb.

Hesabı 28-ci dəqiqədə Xviça Kvaratsxeliya açıb. PSJ-nin yarımmüdafiəçisi Senni Mayulu 39-cu dəqiqədə komandasının ikinci qolunu vurub. Xviça Kvaratsxeliya 67-ci dəqiqədə oyunda öününü ikinci qoluna imza atıb. Parislilərin hücumçusu İbrahim Mbaye 88-ci dəqiqədə fərqlənib, Qonsalo Ramos isə 90+1-ci dəqiqədə hesabı 5:0 edib.

15 oyundan sonra PSJ Liqa 1-də 33 xalla ikinci, “Renn” isə 24 xalla beşinci yerdədir.

Turun digər oyununda “Tuluza” “Strasburq”u qəbul edib. Qarşılaşma 1:0 hesabı ilə meydan sahiblərinin xeyrinə qurtarıb.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Verona” çempionatda ilk qələbəsini qazanıb
02:30
Dünya futbolu

“Verona” çempionatda ilk qələbəsini qazanıb

Qarşılaşma ev sahibi komandanın 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
“Atletik” minimal hesabla “Atletiko”nu məğlub edib - VİDEO
02:02
Dünya futbolu

“Atletik” minimal hesabla “Atletiko”nu məğlub edib - VİDEO

Oyunun yeganə qolunu 85-ci dəqiqədə Aleks Berenger vurub
Messinin komandası MLS Kubokunu qazanıb - VİDEO
01:55
Dünya futbolu

Messinin komandası MLS Kubokunu qazanıb - VİDEO

Bu, “İnter Mayami”nin ilk MLS Kubokudur
Keyn bir təqvim ilində vurulan qolların sayına görə şəxsi rekordunu yeniləyib
01:38
Dünya futbolu

Keyn bir təqvim ilində vurulan qolların sayına görə şəxsi rekordunu yeniləyib

Futbolçu həm klub, həm də milli komanda üçün 58 qol vurub
Salah: “Klub məni pis vəziyyətə qoyur”
01:20
Dünya futbolu

Salah: “Klub məni pis vəziyyətə qoyur”

Salahsız “Liverpul” son oyunda “Lids”lə heç-heçə edib
“RB Leypsiq” “Ayntraxt Frankfurt”u darmadağın edib
00:23
Dünya futbolu

“RB Leypsiq” “Ayntraxt Frankfurt”u darmadağın edib

“RB Leypsiq” 29 xalla turnir cədvəlində ikinci yerdədir

Ən çox oxunanlar

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
4 Dekabr 12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları
Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
5 Dekabr 13:42
Futbol

Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Ulduz” futbol akademiyasının qadın komandası­nın baş məşqçisi Etibar Həsənov və U17 millisinin futbolçusu Ebru Əmirova ilə müsahibə
Xeyirxah insanların diqqətinə: Azərbaycanda döyüş sənəti üzrə əməkdar məşqçinin köməyə ehtiyacı var
5 Dekabr 12:30
Digər

Xeyirxah insanların diqqətinə: Azərbaycanda döyüş sənəti üzrə əməkdar məşqçinin köməyə ehtiyacı var

Mirəli Seyidov ağır durumdadır
“Zirvəyə bir addım qalmışdı, lakin məni geri dönməyə məcbur etdilər” - Antarktidadan İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏ
6 Dekabr 15:08
Alpinizm

“Zirvəyə bir addım qalmışdı, lakin məni geri dönməyə məcbur etdilər” - Antarktidadan İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏ

Alpinist Elmira Aslanova ilə müsahibə