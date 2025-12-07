Salah: “Klub məni pis vəziyyətə qoyur”

Məhəmməd Salah ardıcıl üçüncü oyunda ehtiyat oyunçular skamyasında qaldıqdan sonra “Liverpul”u sərt şəkildə tənqid edib.
İdman.Biz bildirir ki, “Liverpul” son oyunda “Lids”lə heç-heçə edib – 3:3.
“İnana bilmirəm, çox məyus oldum. Bu klub üçün çox şey etmişəm, illər ərzində, xüsusən də keçən mövsüm bunu hamı gördü. Ehtiyat oyunçular skamyasında otururam - bilmirəm niyə. Klubun məni pis vəziyyətə qoyduğunu hiss edirəm. Mən də belə hiss edirəm.
Məşqçi ilə yaxşı münasibətlərimin olduğunu dəfələrlə demişəm, amma qəfələətn bu münasibətlər yoxa çıxır. Niyəsini bilmirəm. Düzünü desəm, bu, mənim üçün qəbuledilməzdir. Niyə həmişə başıma belə bir şey gəldiyini bilmirəm. Hər şeydə Salah günahkardır, çünki problem odur. Düşünmürəm ki, problem məndədir.
Dünən anamla danışdım və ona oynamayacağımı dedim. Sən bunu bilmirdin, amma mən bilirdim. Ona növbəti matça gəlməməsini dedim, çünki bu, bu klubda son oyunum ola bilər”.