Salah: “Klub məni pis vəziyyətə qoyur”

Məhəmməd Salah ardıcıl üçüncü oyunda ehtiyat oyunçular skamyasında qaldıqdan sonra “Liverpul”u sərt şəkildə tənqid edib.

İdman.Biz bildirir ki, “Liverpul” son oyunda “Lids”lə heç-heçə edib – 3:3.

“İnana bilmirəm, çox məyus oldum. Bu klub üçün çox şey etmişəm, illər ərzində, xüsusən də keçən mövsüm bunu hamı gördü. Ehtiyat oyunçular skamyasında otururam - bilmirəm niyə. Klubun məni pis vəziyyətə qoyduğunu hiss edirəm. Mən də belə hiss edirəm.

Məşqçi ilə yaxşı münasibətlərimin olduğunu dəfələrlə demişəm, amma qəfələətn bu münasibətlər yoxa çıxır. Niyəsini bilmirəm. Düzünü desəm, bu, mənim üçün qəbuledilməzdir. Niyə həmişə başıma belə bir şey gəldiyini bilmirəm. Hər şeydə Salah günahkardır, çünki problem odur. Düşünmürəm ki, problem məndədir.

Dünən anamla danışdım və ona oynamayacağımı dedim. Sən bunu bilmirdin, amma mən bilirdim. Ona növbəti matça gəlməməsini dedim, çünki bu, bu klubda son oyunum ola bilər”.

“Verona” çempionatda ilk qələbəsini qazanıb
02:30
Dünya futbolu

“Verona” çempionatda ilk qələbəsini qazanıb

Qarşılaşma ev sahibi komandanın 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
PSJ “Renn”i darmadağın edib, “Tuluza” minimal hesabla qalib gəlib - VİDEO
02:23
Dünya futbolu

PSJ “Renn”i darmadağın edib, “Tuluza” minimal hesabla qalib gəlib - VİDEO

PSJ Liqa 1-də 33 xalla ikinci, “Renn” isə 24 xalla beşinci yerdədir
“Atletik” minimal hesabla “Atletiko”nu məğlub edib - VİDEO
02:02
Dünya futbolu

“Atletik” minimal hesabla “Atletiko”nu məğlub edib - VİDEO

Oyunun yeganə qolunu 85-ci dəqiqədə Aleks Berenger vurub
Messinin komandası MLS Kubokunu qazanıb - VİDEO
01:55
Dünya futbolu

Messinin komandası MLS Kubokunu qazanıb - VİDEO

Bu, “İnter Mayami”nin ilk MLS Kubokudur
Keyn bir təqvim ilində vurulan qolların sayına görə şəxsi rekordunu yeniləyib
01:38
Dünya futbolu

Keyn bir təqvim ilində vurulan qolların sayına görə şəxsi rekordunu yeniləyib

Futbolçu həm klub, həm də milli komanda üçün 58 qol vurub
“RB Leypsiq” “Ayntraxt Frankfurt”u darmadağın edib
00:23
Dünya futbolu

“RB Leypsiq” “Ayntraxt Frankfurt”u darmadağın edib

“RB Leypsiq” 29 xalla turnir cədvəlində ikinci yerdədir

