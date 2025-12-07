7 Dekabr 2025
AZ

Keyn bir təqvim ilində vurulan qolların sayına görə şəxsi rekordunu yeniləyib

Dünya futbolu
Xəbərlər
7 Dekabr 2025 01:38
19
Keyn bir təqvim ilində vurulan qolların sayına görə şəxsi rekordunu yeniləyib

“Bavariya”nın və İngiltərə millisinin hücumçusu Harri Keyn təqvim ilində vurulan qollar üzrə yeni şəxsi rekord müəyyənləşdirib.

Bu barədə İdman.Biz Opta-ya istinadən məlumat verir.

Keyn Almaniya Bundesliqasının 13-cü turunda “Ştutqart” üzərində 5:0 hesablı qələbə qazandıqları oyunda üç qol vurub.

2025-ci ildə 32 yaşlı futbolçu həm klub, həm də milli komanda üçün 58 qol vurub ki, bu da 2017-ci ildəki 56 qol rekordunu üstələyib.

2025/2026 mövsümündə hücumçu “Bavariya”nın heyətində bütün yarışlarda 22 oyun keçirib, 28 qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Verona” çempionatda ilk qələbəsini qazanıb
02:30
Dünya futbolu

“Verona” çempionatda ilk qələbəsini qazanıb

Qarşılaşma ev sahibi komandanın 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb
PSJ “Renn”i darmadağın edib, “Tuluza” minimal hesabla qalib gəlib - VİDEO
02:23
Dünya futbolu

PSJ “Renn”i darmadağın edib, “Tuluza” minimal hesabla qalib gəlib - VİDEO

PSJ Liqa 1-də 33 xalla ikinci, “Renn” isə 24 xalla beşinci yerdədir
“Atletik” minimal hesabla “Atletiko”nu məğlub edib - VİDEO
02:02
Dünya futbolu

“Atletik” minimal hesabla “Atletiko”nu məğlub edib - VİDEO

Oyunun yeganə qolunu 85-ci dəqiqədə Aleks Berenger vurub
Messinin komandası MLS Kubokunu qazanıb - VİDEO
01:55
Dünya futbolu

Messinin komandası MLS Kubokunu qazanıb - VİDEO

Bu, “İnter Mayami”nin ilk MLS Kubokudur
Salah: “Klub məni pis vəziyyətə qoyur”
01:20
Dünya futbolu

Salah: “Klub məni pis vəziyyətə qoyur”

Salahsız “Liverpul” son oyunda “Lids”lə heç-heçə edib
“RB Leypsiq” “Ayntraxt Frankfurt”u darmadağın edib
00:23
Dünya futbolu

“RB Leypsiq” “Ayntraxt Frankfurt”u darmadağın edib

“RB Leypsiq” 29 xalla turnir cədvəlində ikinci yerdədir

Ən çox oxunanlar

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
4 Dekabr 12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları
Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
5 Dekabr 13:42
Futbol

Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Ulduz” futbol akademiyasının qadın komandası­nın baş məşqçisi Etibar Həsənov və U17 millisinin futbolçusu Ebru Əmirova ilə müsahibə
Xeyirxah insanların diqqətinə: Azərbaycanda döyüş sənəti üzrə əməkdar məşqçinin köməyə ehtiyacı var
5 Dekabr 12:30
Digər

Xeyirxah insanların diqqətinə: Azərbaycanda döyüş sənəti üzrə əməkdar məşqçinin köməyə ehtiyacı var

Mirəli Seyidov ağır durumdadır
“Zirvəyə bir addım qalmışdı, lakin məni geri dönməyə məcbur etdilər” - Antarktidadan İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏ
6 Dekabr 15:08
Alpinizm

“Zirvəyə bir addım qalmışdı, lakin məni geri dönməyə məcbur etdilər” - Antarktidadan İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏ

Alpinist Elmira Aslanova ilə müsahibə