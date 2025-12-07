Keyn bir təqvim ilində vurulan qolların sayına görə şəxsi rekordunu yeniləyib

“Bavariya”nın və İngiltərə millisinin hücumçusu Harri Keyn təqvim ilində vurulan qollar üzrə yeni şəxsi rekord müəyyənləşdirib.
Bu barədə İdman.Biz Opta-ya istinadən məlumat verir.
Keyn Almaniya Bundesliqasının 13-cü turunda “Ştutqart” üzərində 5:0 hesablı qələbə qazandıqları oyunda üç qol vurub.
2025-ci ildə 32 yaşlı futbolçu həm klub, həm də milli komanda üçün 58 qol vurub ki, bu da 2017-ci ildəki 56 qol rekordunu üstələyib.
2025/2026 mövsümündə hücumçu “Bavariya”nın heyətində bütün yarışlarda 22 oyun keçirib, 28 qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib.