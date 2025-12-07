“RB Leypsiq” “Ayntraxt Frankfurt”u darmadağın edib

Almaniya Bundesliqasının 13-cü turunun “RB Leypsiq” və “Ayntraxt Frankfurt” komandaları arasında oyunu başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, komandalar Almaniyanın Leypsiq şəhərindəki Leypsiq stadionunda qarşılaşıblar.
Beşinci dəqiqədə Konrad Harder hesabı açıb. 32-ci dəqiqədə Kristof Baumqartner ev sahibi komandanın üstünlüyünü ikiqat artırıb. İkinci hissənin əvvəlində Yan Diomande “Ayntraxt”ın qapısına üçüncü qolu vurub, 55-ci dəqiqədə isə ikinci qolunu vuraraq hesabı 4:0 edib. Yeddi dəqiqə sonra David Raum penaltidən qol vurub və nəhayət 65-ci dəqiqədə Diomande het-trik edərək yekun hesabı təsdiqləyib – 6:0.
Bundesliqadakı 13 oyundan sonra “RB Leypsiq” 29 xalla turnir cədvəlində ikinci yerdədir. “Ayntraxt Frankfurt” isə 21 xalla yeddinci yerdə qərarlaşıb.