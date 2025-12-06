7 Dekabr 2025
“Lids Yunayted” “Liverpul”la qarşılaşmada məğlubiyyətdən qurtarıb - VİDEO

6 Dekabr 2025 23:57
“Lids Yunayted” və “Liverpul” arasında keçirilən İngiltərə Premyer Liqasının oyunu başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, oyun 3:3 hesabı ilə bitib.

Matç Lidsdəki “Elland Roud” stadionunda baş tutub.

Uqo Ekitike 48-ci dəqiqədə qonaqları hesabda irəli çıxarıb, daha sonra 50-ci dəqiqədə ikinci qolunu vurub. Dominik Kalvert-Levin 73-cü dəqiqədə penalti ilə hesab arasındakı fərqi azaldıb, Anton Stax isə 75-ci dəqiqədə hesabı bərabərləşdirib. Dominik Soboslai 80-ci dəqiqədə mersisaydlıların üçüncü qolunu vurub. Ao Tanaka 90+6-cı dəqiqədə hesabı bərabərləşdirib.

Bu oyundan sonra “Lids Yunayted” İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 15 xalla 16-cı, “Liverpul” isə 23 xalla səkkizinci yerdədir.

İdman.Biz

