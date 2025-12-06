“İnter” “Komo”nu darmadağın edərək liderliyə yüksəlib - VİDEO

İtaliya A Seriyasının 10-cu turunda “İnter” və “Komo” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, komandalar Milandakı “Stadio Cüseppe Meazza”da qarşılaşıblar.
Maydan sahibləri 4:0 hesabı ilə qalib gəlib.
Matçın ilk qolunu 11-ci dəqiqədə “İnter”in hücumçusu Lautaro Martines vurub. İkinci hissədə hücumçu Markus Türam 59-cu dəqiqədə ev sahibi komandanın üstünlüyünü artırıb. 81-ci dəqiqədə “İnter”in yarımmüdafiəçisi Hakan Çalhanoğlu komandasının üçüncü topunu vurub. 86-cı dəqiqədə müdafiəçi Karlos Auqusto hesabı 4:0 edib.
14 oyundan sonra “İnter” 30 xalla A Seriyasının turnir cədvəlində birinci yerdədir. “Komo” isə 24 xalla İtaliya çempionatında altıncı yerdədir.