6 Dekabr 2025
AZ

“İnter” “Komo”nu darmadağın edərək liderliyə yüksəlib - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
6 Dekabr 2025 23:09
31
“İnter” “Komo”nu darmadağın edərək liderliyə yüksəlib - VİDEO

İtaliya A Seriyasının 10-cu turunda “İnter” və “Komo” komandaları arasında keçirilən oyun başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, komandalar Milandakı “Stadio Cüseppe Meazza”da qarşılaşıblar.

Maydan sahibləri 4:0 hesabı ilə qalib gəlib.

Matçın ilk qolunu 11-ci dəqiqədə “İnter”in hücumçusu Lautaro Martines vurub. İkinci hissədə hücumçu Markus Türam 59-cu dəqiqədə ev sahibi komandanın üstünlüyünü artırıb. 81-ci dəqiqədə “İnter”in yarımmüdafiəçisi Hakan Çalhanoğlu komandasının üçüncü topunu vurub. 86-cı dəqiqədə müdafiəçi Karlos Auqusto hesabı 4:0 edib.

14 oyundan sonra “İnter” 30 xalla A Seriyasının turnir cədvəlində birinci yerdədir. “Komo” isə 24 xalla İtaliya çempionatında altıncı yerdədir.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Liqa 1: Lider “Nant” səfərdə qələbə qazanıb
22:26
Dünya futbolu

Liqa 1: Lider “Nant” səfərdə qələbə qazanıb

“Lans” 34 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir
La Liqa: “Alaves” “Real Sosyedad”dan üstün olub
22:17
Dünya futbolu

La Liqa: “Alaves” “Real Sosyedad”dan üstün olub

15 oyundan sonra “Alaves” 18 xalla doqquzuncu yerdədir
Bundesliqa: “Bavariya”dam darmadağın, “Volfsburq” və “Auqsburq”dan inamlı qalibiyyət - VİDEO
22:03
Dünya futbolu

Bundesliqa: “Bavariya”dam darmadağın, “Volfsburq” və “Auqsburq”dan inamlı qalibiyyət - VİDEO

“Bavariya” 37 xalla Bundesliqada turnir cədvəlinə başçılıq edir
İngiltərə Premyer Liqası: “Nyukasl Yunayted” və “Everton”dan qələbə
21:52
Dünya futbolu

İngiltərə Premyer Liqası: “Nyukasl Yunayted” və “Everton”dan qələbə

“Nyukasl Yunayted” İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 22 xalla 10-cu yerdədir
“Mançester Siti” və “Tottenhem”dən qələbə, “Çelsi” xal itirib - VİDEO
21:37
Dünya futbolu

“Mançester Siti” və “Tottenhem”dən qələbə, “Çelsi” xal itirib - VİDEO

“Mançester Siti” 31 xalla Premyer Liqa turnir cədvəlində ikinci yerə yüksəlib.
A Seriyası: “Sassuolo” “Fiorentina”ya qalib gəlib
21:23
Dünya futbolu

A Seriyası: “Sassuolo” “Fiorentina”ya qalib gəlib

“Sassuolo” A Seriyasının turnir cədvəlində 20 xalla səkkizinci yerdədir

Ən çox oxunanlar

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
4 Dekabr 12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları
Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
5 Dekabr 13:42
Futbol

Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Ulduz” futbol akademiyasının qadın komandası­nın baş məşqçisi Etibar Həsənov və U17 millisinin futbolçusu Ebru Əmirova ilə müsahibə
Xeyirxah insanların diqqətinə: Azərbaycanda döyüş sənəti üzrə əməkdar məşqçinin köməyə ehtiyacı var
5 Dekabr 12:30
Digər

Xeyirxah insanların diqqətinə: Azərbaycanda döyüş sənəti üzrə əməkdar məşqçinin köməyə ehtiyacı var

Mirəli Seyidov ağır durumdadır
Azərbaycan Kubokunda 1/4 final cütlükləri məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO
4 Dekabr 21:45
Futbol

Azərbaycan Kubokunda 1/4 final cütlükləri məlum olub - YENİLƏNİB + VİDEO

Sonuncu oyun günündə üç qarşılaşma keçirilib