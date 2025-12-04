4 Dekabr 2025
AZ

Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsi yekunlaşır

Futbol
Xəbərlər
4 Dekabr 2025 09:20
67
Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsi yekunlaşır

Bu gün futbol üzrə Bizon Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinə yekun vurulacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, sonuncu oyun günündə üç qarşılaşma keçiriləcək.

İlk olaraq “Qəbələ” I Liqa təmsilçisi “Şəfa”nı qəbul edəcək. Qarşılaşma saat 15:00-da start götürəcək.

Saat 19:00-da “Araz-Naxçıvan” - “Kəpəz” və “Difai” - “Sumqayıt” görüşləri başlayacaq.

“Qəbələ” - “Şəfa” cütünün qalibi növbəti raundda “Sabah”la üz-üzə gələcək. “Araz-Naxçıvan” - “Kəpəz” duelinin güclüsü 1/4 finalda “Turan Tovuz”a, “Difai” - “Sumqayıt” oyununda qalib gələn tərəf “Zirə”yə rəqib olacaq.

Bizon Azərbaycan Kuboku
1/8 final
4 dekabr
15:00. “Qəbələ” - “Şəfa”
Hakimlər: Əli Əliyev, Teymur Teymurov, Gülnurə Əkbərzadə, Kamran Əliyev.
Hakim-inspektor: Ceyhun Haşımov.
AFFA nümayəndəsi: Nəriman Axundov.
Qəbələ şəhər stadionu

19:00. “Araz-Naxçıvan” - “Kəpəz”
Hakimlər: Cavid Cəlilov, Kamran Bayramov, Müslüm Əliyev, İslam Məmmədov.
VAR: Elçin Məsiyev.
AVAR: Kamranbəy Rəhimov.
Hakim-inspektor: Asim Xudiyev.
AFFA nümayəndəsi: Yavər Rəhimov.
“Liv Bona Dea Arena”

19:00. “Difai” - ”Sumqayıt”
Hakimlər: Nicat İsmayıllı, Pərvin Talıbov, Zöhrab Abbasov, Vüqar Həsənli.
Hakim-inspektor: Anar Salmanov.
AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev.
Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu

Qeyd edək ki, daha əvvəl bu mərhələdə “Turan Tovuz” “Şahdağ Qusar”ı (2:1), “Zirə” əlavə vaxtda “Neftçi”ni (1:0), “Şamaxı” “Baku Sportinq”i (1:0), “Sabah” əlavə vaxtda “İmişli”ni (2:1), “Qarabağ” isə “Karvan-Yevlax”ı (3:0) məğlub edib.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İkardi məsələsi bağlanır - “Qalatasaray”dan qərar verildi
10:45
Futbol

İkardi məsələsi bağlanır - “Qalatasaray”dan qərar verildi

Argentinalı derbidəki davranışına görə gözdən düşüb, klub yeni hücumçu axtarışına başlayıb
Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI
10:30
Futbol

Bu gün keçiriləcək oyunların AFİŞASI

İdman.Biz TV vasitəsilə yayımlanacaq oyunların siyahısını təqdim edir
Zədəli Neymar 17 dəqiqəyə het-trik etdi
10:26
Futbol

Zədəli Neymar 17 dəqiqəyə het-trik etdi

“Santos”un braziliyalı hücumçusu komandanı xilas etməyə çalışdı
Vinsent Abubakar: “Azərbaycan liqası kənardan asan görünür, amma deyil” - VİDEO
09:59
Futbol

Vinsent Abubakar: “Azərbaycan liqası kənardan asan görünür, amma deyil” - VİDEO

Ulduz hücumçu həmçinin Azərbaycan Premyer Liqasının səviyyəsi barədə də fikirlərini bölüşüb
Trent Arnold və Kamavinqa zədələndi - “Real Madrid”də müdafiə böhranı dərinləşir
09:44
Futbol

Trent Arnold və Kamavinqa zədələndi - “Real Madrid”də müdafiə böhranı dərinləşir

Madrid təmsilçisi kritik qələbəni baha qiymətə qazandı

FIFA və LEGO DÇ-2026-nın şərəfinə xüsusi konstruktor dəstini təqdim edəcək
08:11
Dünya futbolu

FIFA və LEGO DÇ-2026-nın şərəfinə xüsusi konstruktor dəstini təqdim edəcək

Unikal konstruktor dəsti DÇ-nin qrup mərhələsinin başlamasından əvvəl satışa çıxarılacaq

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
3 Dekabr 11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
3 Dekabr 12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz