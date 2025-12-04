FIFA və LEGO DÇ-2026-nın şərəfinə xüsusi konstruktor dəstini təqdim edəcək

Beynəlxalq Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (FIFA) LEGO ilə birgə layihə elan edib.
İdman.Biz-in təşkilatın rəsmi saytına istinadən verdiyi məlumata görə, qarşıdan gələn 2026-cı il dünya çempionatı şərəfinə, futbolun ən böyük mükafatı olan dünya kubokunuı əks etdirən unikal konstruktor dəsti satışa çıxarılacaq.
Konstruktor dəsti 1:1 miqyasında hazırlanıb.
Dəst 2842 detaldan ibarət olacaq və 2026-cı il Dünya Çempionatının qrup mərhələsinin başlamasından əvvəl satışa çıxarılacaq.
Dünya çempionatı ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək. Turnir 11 iyun 2026-cı ildə açılacaq, final matçı isə 19 iyulda keçiriləcək.