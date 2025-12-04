4 Dekabr 2025
AZ

“Liverpul” “Sanderlend”lə matçda məğlubiyyətdən güclə qurtarıb - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
4 Dekabr 2025 02:29
23
“Liverpul” “Sanderlend”lə matçda məğlubiyyətdən güclə qurtarıb - VİDEO

İngiltərə Premyer Liqasının 14-cü turunun “Liverpul” - “Sanderlend” matçı başa çatıb. Final fitindən sonra hesab 1:1 olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, oyun “Enfild” stadionunda (Liverpul) baş tutub. Oyunu hakim Stüart Atvell (Nunaton, Uorvikşir) idarə edib.

67-ci dəqiqədə Şemsdin Talbi qonaqları hesabda irəli çıxarıb. 81-ci dəqiqədə isə Nordi Mukiele öz qapısına vurduğu qolla hesabı bərabərləşdirib.

Bu oyundan sonra “Liverpul” İngiltərənin yüksək liqasının turnir cədvəlində 22 xalla səkkizinci yerdə, “Sanderlend” isə 23 xalla altıncı yerdədir.

Növbəti turda “qırmızılar” 6 dekabrda səfərdə “Lids Yunayted”lə, "qara pişiklər" isə həmin gün səfərdə “Mançester Siti” ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Lids Yunayted” Premyer Liqanın 14-cü turunda “Çelsi”yə qalib gəlib - VİDEO
02:41
Dünya futbolu

“Lids Yunayted” Premyer Liqanın 14-cü turunda “Çelsi”yə qalib gəlib - VİDEO

“Lids” İPL-nin turnir cədvəlində 14 xalla 17-ci, “Çelsi” isə 24 xalla 4-cü yerdədir
“Bavariya” dramatik keçən oyunda “Union”u məğlub edib, “Hamburq” gözlənilmədən uduzub - VİDEO
02:26
Dünya futbolu

“Bavariya” dramatik keçən oyunda “Union”u məğlub edib, “Hamburq” gözlənilmədən uduzub - VİDEO

“Bavariya”-“Union” qarşılaşmasında 5 qol vurulub
“Nottingem Forest” “Vulverhempton”u, “Kristal Palas” isə “Bernli”ni məğlub edib - VİDEO
02:20
Dünya futbolu

“Nottingem Forest” “Vulverhempton”u, “Kristal Palas” isə “Bernli”ni məğlub edib - VİDEO

İqor Jezus oyunun yeganə qolunu 72-ci dəqiqədə vuraraq komandasına üç xal qazandırıb
İtaliya Kuboku: “İnter” “Venesiya”nı darmadağın edib - VİDEO
02:15
Dünya futbolu

İtaliya Kuboku: “İnter” “Venesiya”nı darmadağın edib - VİDEO

“İnter” İtaliya Kubokunun dörddəbir finalına vəsiqə qazanıb
“Aston Villa” geridönüşlə “Brayton”u məğlub edib - VİDEO
02:05
Dünya futbolu

“Aston Villa” geridönüşlə “Brayton”u məğlub edib - VİDEO

“Aston Villa” 27 xalla üçüncü yerdədir
Levandovski və Holand Avropanın penaltisiz qol vuranlar siyahısında ilk yerlərdədirlər
01:56
Dünya futbolu

Levandovski və Holand Avropanın penaltisiz qol vuranlar siyahısında ilk yerlərdədirlər

Dörd futbolçudan başqa heç kəs son on ildə penaltilər xaric ən yaxşı beş liqada 99 qol həddini keçə bilməyib

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
3 Dekabr 11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
3 Dekabr 12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz