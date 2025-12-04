4 Dekabr 2025
4 Dekabr 2025 02:20
“Nottingem Forest” “Vulverhempton”u, “Kristal Palas” isə “Bernli”ni məğlub edib - VİDEO

İngiltərə Premyer Liqasının 14-cü turunda “Nottingem Forest” “Vulverhempton” ilə qarşılaşıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Moline” Stadionunda keçirilən oyun qonaqların 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

İqor Jezus oyunun yeganə qolunu 72-ci dəqiqədə vuraraq “Forest” komandasına vacib üç xalı qazandırıb.

Bu məğlubiyyətdən sonra “Vulverhempton” Premyer Liqada qələbə qazanmayan yeganə komanda olaraq qalır: onların cəmi iki xalı var və 20-ci yerdədirlər. 15 xalla “Nottingem Forest” 16-cı yerə yüksəlib.

Paralel keçən oyunda “Bernli” “Kristal Palas”ı qəbul edib. Qonaqlar Daniel Munyosun 44-cü dəqiqədə vurduğu qolla 1:0 hesabı ilə qalib gəliblər.

İdman.Biz

