Levandovski və Holand Avropanın penaltisiz qol vuranlar siyahısında ilk yerlərdədirlər

“Barselona”nın hücumçusu Robert Levandovski son on ildə penaltilər xaric Avropanın ən yaxşı beş liqasında ən çox qol vuranların siyahısına başçılıq edir.
İdman.Biz “StatMuse” statistika portalına istinadla bildirir ki, “Mançester Siti”nin hücumçusu Erlinq Holand ikinci yerdədir.
Polyak futbolçu 144 qol vurub, norveçli isə 137 qola imza atıb.
“Real Madrid”in hücumçusu Kilian Mbappe 133 qolla üçüncü yerdədir.
“Bavariya”nın hücumçusu Harri Keyn 122 qolla dördüncü yerdə qərarlaşıb.
Qeyd edək ki, yuxarıda sadalananlardan başqa heç bir oyunçu son on ildə penaltilər xaric Avropanın ən yaxşı beş liqasında 99 qol həddini keçə bilməyib.