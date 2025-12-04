4 Dekabr 2025
AZ

Levandovski və Holand Avropanın penaltisiz qol vuranlar siyahısında ilk yerlərdədirlər

Dünya futbolu
Xəbərlər
4 Dekabr 2025 01:56
34
Levandovski və Holand Avropanın penaltisiz qol vuranlar siyahısında ilk yerlərdədirlər

“Barselona”nın hücumçusu Robert Levandovski son on ildə penaltilər xaric Avropanın ən yaxşı beş liqasında ən çox qol vuranların siyahısına başçılıq edir.

İdman.Biz “StatMuse” statistika portalına istinadla bildirir ki, “Mançester Siti”nin hücumçusu Erlinq Holand ikinci yerdədir.

Polyak futbolçu 144 qol vurub, norveçli isə 137 qola imza atıb.

“Real Madrid”in hücumçusu Kilian Mbappe 133 qolla üçüncü yerdədir.

“Bavariya”nın hücumçusu Harri Keyn 122 qolla dördüncü yerdə qərarlaşıb.

Qeyd edək ki, yuxarıda sadalananlardan başqa heç bir oyunçu son on ildə penaltilər xaric Avropanın ən yaxşı beş liqasında 99 qol həddini keçə bilməyib.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Lids Yunayted” Premyer Liqanın 14-cü turunda “Çelsi”yə qalib gəlib - VİDEO
02:41
Dünya futbolu

“Lids Yunayted” Premyer Liqanın 14-cü turunda “Çelsi”yə qalib gəlib - VİDEO

“Lids” İPL-nin turnir cədvəlində 14 xalla 17-ci, “Çelsi” isə 24 xalla 4-cü yerdədir
“Liverpul” “Sanderlend”lə matçda məğlubiyyətdən güclə qurtarıb - VİDEO
02:29
Dünya futbolu

“Liverpul” “Sanderlend”lə matçda məğlubiyyətdən güclə qurtarıb - VİDEO

Nordi Mukiele avtoqolla hesabı bərabərləşdirib
“Bavariya” dramatik keçən oyunda “Union”u məğlub edib, “Hamburq” gözlənilmədən uduzub - VİDEO
02:26
Dünya futbolu

“Bavariya” dramatik keçən oyunda “Union”u məğlub edib, “Hamburq” gözlənilmədən uduzub - VİDEO

“Bavariya”-“Union” qarşılaşmasında 5 qol vurulub
“Nottingem Forest” “Vulverhempton”u, “Kristal Palas” isə “Bernli”ni məğlub edib - VİDEO
02:20
Dünya futbolu

“Nottingem Forest” “Vulverhempton”u, “Kristal Palas” isə “Bernli”ni məğlub edib - VİDEO

İqor Jezus oyunun yeganə qolunu 72-ci dəqiqədə vuraraq komandasına üç xal qazandırıb
İtaliya Kuboku: “İnter” “Venesiya”nı darmadağın edib - VİDEO
02:15
Dünya futbolu

İtaliya Kuboku: “İnter” “Venesiya”nı darmadağın edib - VİDEO

“İnter” İtaliya Kubokunun dörddəbir finalına vəsiqə qazanıb
“Aston Villa” geridönüşlə “Brayton”u məğlub edib - VİDEO
02:05
Dünya futbolu

“Aston Villa” geridönüşlə “Brayton”u məğlub edib - VİDEO

“Aston Villa” 27 xalla üçüncü yerdədir

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?
2 Dekabr 13:33
Futbol

“Qarabağ” - “Ayaks” matçının biletləri nə zaman satışa çıxarılır?

Yüksək tələbat səbəbilə biletlər qısa müddətdə tükənə bilər
“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
3 Dekabr 11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?
1 Dekabr 13:55
Futbol

Rolan Mustafayev Azərbaycan millisində oynayacaq?

“Rux”un yetirməsi Ukraynanın U-16 və U-17 yığmalarında çıxış edib
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
3 Dekabr 12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz