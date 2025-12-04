“Arsenal” Premyer Liqanın 14-cü turunda “Brentford”u məğlub edib - VİDEO

İngiltərə Premyer Liqasının 14-cü turunda “Arsenal” və “Brentford” arasında keçirilən oyun başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, “topçular” 2:0 hesabı ilə qalib gəliblər.
Qolları Mikel Merino 11-ci dəqiqədə, Bukayo Saka isə 90+1-ci dəqiqədə vurublar.
Bu oyundan sonra “Arsenal” 33 xalla İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlinə başçılıq edir, “Brentford” isə 19 xalla 13-cü yerdədir.
Növbəti turda “topçular” 6 dekabrda “Aston Villa” ilə, “arılar” isə həmin gün “Tottenhem Hotspur”la qarşılaşacaqıar.