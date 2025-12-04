Warning: opendir(/home/idmanbiz/www/cache/): failed to open dir: No such file or directory in /home/idmanbiz/www/classes/Cache/Lite.php on line 642
“Aston Villa” geridönüşlə “Brayton”u məğlub edib - VİDEO - İdman və Biz
4 Dekabr 2025
AZ

Dünya futbolu
Xəbərlər
4 Dekabr 2025 02:05
32
İngiltərə Premyer Liqasının 14-cü turunun “Brayton” “Aston Villa”nı qəbul edib.

İdman.Biz bildirir ki, oyunda “Aston Villa” 4:3 hesabı ilə qalib gəlib.

Yan Paul van Hekke doqquzuncu dəqiqədə ev sahibi komandaya üstünlük qazandırıb, Pau Torresin 29-cu dəqiqədə vurduğu avtoqol isə fərqi ikiqat artırıb. Olli Uotkins 37-ci dəqiqədə bir qolun əvəzini çıxıb, daha sonra 45+7-ci dəqiqədə ikinci qolunu vurub. Amadu Onana 60-cı dəqiqədə qonaqları irəli çıxarıb, Doniell Malen isə 78-ci dəqiqədə daha bir qol vurub. Van Hekke 83-cü dəqiqədə ikinci qoluna imza atıb – 3:4.

Bu oyundan sonra “Brayton” İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 22 xalla yeddinci, “Aston Villa” isə 27 xalla üçüncü yerdədir.

