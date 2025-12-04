4 Dekabr 2025
Xabi Alonso “Atletik” üzərində qələbə haqqında: “Bizə məhz belə oyun lazım idi”

4 Dekabr 2025 05:13
30
Xabi Alonso “Atletik” üzərində qələbə haqqında: “Bizə məhz belə oyun lazım idi”

“Real Madrid”in baş məşqçisi Xabi Alonso La Liqanın 19-cu turunda “Atletik Bilbao” üzərində qazanılan 3:0 hesablı inamlı qələbə ilə bağlı təəssüratlarını bölüşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, Alonso Kilian Mbappeni tərifləyib və Arda Güleri niyə ehtiyat oyunçular skamyasında əyləşdirdiyini açıqlayıb.

“Bu gün möhtəşəm çıxış etdik. Çox çalışdıq, yaxşı hazırlaşdıq və şiddətli mübarizə apardıq. La Liqadakı məğlubiyyət seriyamızı qırmaq üçün bu cür performansa ehtiyacımız var idi.

İlk hissədə çox yaxşı oynadıq: oyunun xeyrimizə inkişaf etməsini gözləməkdənsə, oyuna qələbə qazanmaq üçün girdik.

Kilian Mbappenin oyunu əla idi. Onun Vinisiusla qarşılıqlı əlaqəsini bəyəndim. Bundan çox zövq aldım.
Arda Güleri ehtiyat oyunçular skamyasında saxlamaq qərarı sırf taktiki idi və təbii ki, o, Cud Bellingemlə uyğun gəlir", - deyə Alonso qeyd edib.

