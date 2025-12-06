6 Dekabr 2025
Bundesliqa: “Bavariya”dam darmadağın, “Volfsburq” və “Auqsburq”dan inamlı qalibiyyət - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
6 Dekabr 2025 22:03
42
“Bavariya” Bundesliqanın 13-cü turunda səfərdə “Ştutqart” üzərində 5:0 hesablı qələbə qazanıb.

İdman.Biz bildirir ki, Harri Keyn 60-cı dəqiqədə əvəzləmədən meydana daxil olduqdan sonra het-trik edib. “Bavariya”nın digər qollarını Konrad Laymer və Yosip Stanişiç vurublar.

“Bavariya” 37 xalla Bundesliqada turnir cədvəlinə başçılıq edir. “Ştutqart” isə 22 xalla altıncı yerdədir.

Paralel keçirilən oyunlarda “Volfsburq” “Union” məğlub edib - 3:1.

“Haydenhaym” da öz meydançasında “Frayburq”u 2:1 hesabı ilə məlubiyyətə uğradıb.

“Auqsburq” “Bayer” üzərində inamlı qələbə qazanıb – 2:0.

“Köln”lə “Sankt-Pauli” isə öz araıarəma qalibi müəyyənləşdirə bilməyiblər – 1:1.

İdman.Biz

