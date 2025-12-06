6 Dekabr 2025
İngiltərə Premyer Liqası: “Nyukasl Yunayted” və “Everton”dan qələbə

Dünya futbolu
Xəbərlər
6 Dekabr 2025 21:52
39
İngiltərə Premyer Liqasının 15-ci turunda “Nyukasl Yunayted” və “Börnli” qarşılaşıblar.

İdman.Biz bildirir ki, oyun “Nyukasl”ın 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Bruno Gimaraeş 31-ci dəqiqədə “Nyukasl”ı irəli çıxarıb. Entoni Qordon isə 45+8-ci dəqiqədə penaltidən komandasının üstünlüyünü ikiqat artırdı. Zian Flemminq 90+4-cü dəqiqələrdə penaltidən hesab arasındakı fərqi azaldıb.

Qonaqlar Lukas Piresin qırmızı vərəqəsindən sonra 43-cü dəqiqədən 10 nəfərlə oynayıblar.

Bu matçdan sonra “Nyukasl Yunayted” İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 22 xalla 10-cu yerdə, “Bernli” isə 10 xalla 19-cu yerdədir.

Paralel keçirilən matçda “Everton” “Nottingem Forest”ə böyük hesabla qalib gəlib – 3:0.

İdman.Biz

