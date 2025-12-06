6 Dekabr 2025
Mərakeşin baş məşqçisi Əşrəf Hakimi barədə: “O, bizim liderimizdir”

6 Dekabr 2025 20:52
Mərakeşin baş məşqçisi Əşrəf Hakimi barədə: “O, bizim liderimizdir”

Mərakeş millisinin baş məşqçisi Valid Reqragi PSJ-nin və milli komandanın müdafiəçisi Əşrəf Hakimi və oyunçunun zədədən sağalması barədə danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, oyunçu Çempionlar Liqasının dördüncü turunda PSJ və “Bavariya” arasında oyun zamanı aldığı zədədən sağalır. Hakimi zədəni ilk hissənin sonlarında münhenlilərin kolumbiyalı cinah oyunçusu Luis Diasla toqquşma zamanı alıb.

“O, yaxşı oynayır. O, etməli olduğu işi görür. Əşrəf çox çalışqandır. Hakimi ilk oyundan komandada olmaq istəyir, ona görə də zədədən sonra çox çalışdı, heç vaxt dayanmadı. O, özünə sadiqdir və əla əhval-ruhiyyədədir. O, bizim liderimiz, kapitanımız, Afrikanın ən yaxşı oyunçusudur, ona görə də ümid edirik ki, ilk oyundan bizimlə olacaq”, - deyə RMC Sport Reqraginin sözlərini sitat gətirir.

Mərakeş Afrika Millətlər Kubokunda mübarizə aparacaq. Komanda turnirdəki ilk oyununu 21 dekabrda Komor adaları millisinə qarşı keçirəcək.

İdman.Biz

