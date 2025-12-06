6 Dekabr 2025
AZ

İspaniya DÇ-2026-nın qalibi olmağa əsas namizəddir - Goal

Dünya futbolu
Xəbərlər
6 Dekabr 2025 19:27
23
İspaniya DÇ-2026-nın qalibi olmağa əsas namizəddir - Goal

Goal futbol portalı iştirakını təmin etmiş 42 komanda arasında 2026-cı il dünya çempionu adına ən yaxşı namizədlərin reytinqini yeniləyib.

İdman.Biz bildirir ki, yeniləmə 5 dekabr cümə günü keçirilən qrup mərhələsinin püşkatmasından sonra baş tutub.

Daha altı komanda 2026-cı ilin mart ayının sonunda keçiriləcək pley-off oyunları ilə müəyyənləşəcək.

Goal-ın 2026-cı il dünya çempionu adına ən yaxşı 10 namizədi:

İspaniya.
Argentina.
İngiltərə.
Portuqaliya.
Fransa.
Almaniya.
Niderland.
İsveçrə.
Norveç.
Mərakeş.

DÇ-2026 11 iyun - 19 iyul tarixlərində üç ölkədə - ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək. İlk dəfə olaraq, çempionatda hər biri dörd komandadan ibarət 12 qrupa bölünmüş 48 komanda iştirak edəcək. Hazırda 42 komanda turnirdə yerini təmin edib.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Aston Villa” gərgin keçən oyunda “Arsenal”ı məğlub edib - VİDEO
18:47
Dünya futbolu

“Aston Villa” gərgin keçən oyunda “Arsenal”ı məğlub edib - VİDEO

Oyun Birminhemdəki “Villa Park” stadionunda baş tutub
İspaniya La Liqası: “Barselona” səfərdə “Betis”in qonağı olacaq, “Atletiko” “Atletik”lə qarşılaşacaq - İDMAN.BİZ-in İCMALI
16:48
Futbol

İspaniya La Liqası: “Barselona” səfərdə “Betis”in qonağı olacaq, “Atletiko” “Atletik”lə qarşılaşacaq - İDMAN.BİZ-in İCMALI

“Barselona”nı avrokubok uğrunda mübarizəni davam etdirən “Betis”lə çətin səfər oyunu gözləyir
İtaliya A Seriyası: Neapolda məşqçi intriqası, “İnter” möhkəm “Komo”ya qarşı - İDMAN.BİZ-in İCMALI
15:48
Futbol

İtaliya A Seriyası: Neapolda məşqçi intriqası, “İnter” möhkəm “Komo”ya qarşı - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Milanda üçüncü və beşinci pillədə qərarlaşan komandalar üz-üzə gələcək
İngiltərə Premyer Liqası: “Arsenal”ın Birminhem səfəri, “Mançester Siti” “qara pişiklər”i sınağa çəkəcək - İDMAN.BİZ-in İCMALI
13:28
Futbol

İngiltərə Premyer Liqası: “Arsenal”ın Birminhem səfəri, “Mançester Siti” “qara pişiklər”i sınağa çəkəcək - İDMAN.BİZ-in İCMALI

XV turun iki mərkəzi qarşılaşmasının nəticəsi turnir cədvəlinin üst hissəsində qüvvələr balansına birbaşa təsir göstərə bilər
Tomas Tuxel DÇ-2026-nın püşkatma mərasimini tənqid etdi: “Buna ehtiyac yox idi”
13:08
Futbol

Tomas Tuxel DÇ-2026-nın püşkatma mərasimini tənqid etdi: “Buna ehtiyac yox idi”

Püşkatma nəticəsində İngiltərə millisi Xorvatiya, Panama və Qana ilə eyni qrupda yer alıb
“Real” Rodrinin transferindən imtina etdi - Madrid klubu prioritetlərini dəyişir
12:48
Futbol

“Real” Rodrinin transferindən imtina etdi - Madrid klubu prioritetlərini dəyişir

Futbolçunun tez-tez yaşadığı sağlamlıq problemləri də “Real”ın qərarına təsir edib

Ən çox oxunanlar

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
4 Dekabr 12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları
Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
5 Dekabr 13:42
Futbol

Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Ulduz” futbol akademiyasının qadın komandası­nın baş məşqçisi Etibar Həsənov və U17 millisinin futbolçusu Ebru Əmirova ilə müsahibə
Azərbaycan Kubokunda 1/4 finalın daha üç iştirakçısı müəyyənləşib - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Dekabr 21:06
Futbol

Azərbaycan Kubokunda 1/4 finalın daha üç iştirakçısı müəyyənləşib - YENİLƏNİB + VİDEO

Ölkə kubokunun 1/8 final mərhələsində üç görüş baş tutub
Xeyirxah insanların diqqətinə: Azərbaycanda döyüş sənəti üzrə əməkdar məşqçinin köməyə ehtiyacı var
5 Dekabr 12:30
Digər

Xeyirxah insanların diqqətinə: Azərbaycanda döyüş sənəti üzrə əməkdar məşqçinin köməyə ehtiyacı var

Mirəli Seyidov ağır durumdadır