İtaliya A Seriyası: Neapolda məşqçi intriqası, “İnter” möhkəm “Komo”ya qarşı - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Futbol
Təhlil
6 Dekabr 2025 15:48
45
Futbol üzrə İtaliya milli çempionatında həftəsonu və bazar ertəsi XIV turun oyunları baş tutacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, turun əsas qarşılaşmaları lider qrupdan iki oyun olacaq: “Napoli” - “Yuventus” və “İnter” - “Komo”.

“İnter” - “Komo” (6 dekabr)

Milanda üçüncü və beşinci pillədə qərarlaşan komandalar üz-üzə gəlir.

13 turun sonunda “İnter”in 27, “Komo”nun isə 24 xalı var, bu da oyunu birbaşa ilk beşlik uğrunda matç edir.

“Komo” mövsümün ən sabit komandalarından biri kimi çıxış edir: 11 oyunluq məğlubiyyətsiz seriya və müdafiənin keyfiyyəti statistikada əksini tapır — XIII turda cəmi yeddi qol buraxılıb.

“Napoli” – “Yuventus” (7 dekabr)

Neapolda müxtəlif məqsədləri olan, lakin səhvin eyni dəyəri olan komandalar qarşılaşır. “Napoli” liderlər qrupundadır və XIII turdan sonra 28 xal, “Yuventus” isə 7-ci pillədə, 23 xal ilə qərarlaşıb. Qələbə ev sahiblərinin mövqeyini möhkəmlədə və ya Turinliləri çempionluq yarışına qaytara bilər.

Matçı əlavə maraqlı edən isə məşqçi intriqasıdır. Antonio Konte üç dəfə İtaliya çempionu olduğu “Yuventus”a qarşı oynayacaq, “Yuventus”un baş məşqçisi isə 2022/2023 mövsümündə “Napoli”ni çempionluğa aparan Luçiano Spalettidir. O, rəqib kimi Neapola qayıdır.

Kadr vəziyyəti: Qonaqlar üçün əsas itkilər var - hücumçu Duşan Vlahoviç əməliyyat keçirib və təxminən 3,5 ay meydançadan kənarda qalacaq, müdafiəçi Federiko Gatti isə menisk zədəsi səbəbindən cərrahiyə ehtiyacı duyur.

Tarixi fakt da var: “Yuventus” son altı səfər oyununda Neapolda uduzub, bu isə qonaqlar üçün işi daha çətinləşdirir.

XIV turun digər qarşılaşmaları

6 dekabr

“Sassuolo” – “Fiorentina”

“Verona” – “Atalanta”

7 dekabr

“Kremoneze” – “Leççe”

“Kalari” – “Roma”

“Latsio” – “Bolonya”

8 dekabr

“Piza” – “Parma”

“Udineze” – “Cenoa”

“Torino” – “Milan”

Seria A 13 turdan sonra cədvəl

Milan – 28

Napoli – 28

İnter – 27

Roma – 27

Komo – 24

Bolonya – 24

Yuventus – 23

Latsio – 18

Udineze – 18

Sassuolo – 17

Kremoneze – 17

Atalanta – 16

Torino – 14

Leççe – 13

Kalari – 11

Cenoa – 11

Parma – 11

Piza – 10

Fiorentina – 6

Verona – 6

Teymur Tuşiyev

İdman.Biz

