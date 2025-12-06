6 Dekabr 2025
Azərbaycanlı gənc futbolçular “Astana Cup” beynəlxalq turnirində qüvvələrini sınayır - FOTO

Dekabrın 6-8-də Qazaxıstanın paytaxtında 2014-cü il təvəllüdlü gənc futbolçular arasında böyük qazax şairi və mütəfəkkiri Abay Kunanbayulunun 180 illiyinə həsr olunan “Astana Cup” beynəlxalq turniri təşkil olunur.

İdman.Biz AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, yarışlarda 7 dövlətdən təxminən 200 uşaq iştirak edəcək. Turnirdə Azərbaycanı Bakının “Qarabağ” futbol klubunun yeniyetmələrdən ibarət komandası təmsil edir.

“Qarabağ”ın 12 yaşlılar komandasının baş məşqçisi Şöhrət Yusifov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib ki, turnirdə altı oyun keçirilməsi planlaşdırılır və əsas məqsəd gənc futbolçuların beynəlxalq təcrübəsini artırmaqdır: “Qələbə olsun, məğlubiyyət olsun – fərqi yoxdur. Bu yaş mərhələsində əsas hədəfimiz uşaqların texniki və taktiki baxımdan inkişafıdır. Onlar futbola qədəm qoyduqları ilk illərdə təməl texnikanı, oyun düşüncəsini mənimsəməlidirlər və bu bizim üçün prioritetdir”.

Baş məşqçinin sözlərinə görə, məqsəd turnirdə “Qarabağ” adına layiqli nəticə göstərməkdir: “ Yalnız nəticəyə köklənsək, uşaqların oyun vasitəsilə inkişaf etmə imkanını əllərindən almış olarıq. Əsas odur ki, təcrübə qazansınlar, irəliləsinlər. Hər oyun onlar üçün ayrıca inkişaf mərhələsidir. Komandamızın səviyyəsini nəzərə alaraq, ən azı medalçılar sırasında olma ehtimalımız yüksəkdir. Hazırda görüşümüz Qazaxıstanın “Qızılyar” komandası ilə idi və hesab 2:0 bizim xeyrimizə oldu. Növbəti oyunumuz Qazaxıstanın Saran komandası ilə keçiriləcək”.

Azərbaycanlı futbolçularla yanaşı, Astanaya Rusiyadan, Gürcüstandan, Özbəkistandan, Qırğızıstandan və Tacikistandan gənc idmançılar gəlib. Qazaxıstanı bu turnirdə 10 komanda təmsil edir.

Tədbir Astana şəhər Akimatının dəstəyi ilə təşkil olunub və uşaqlar arasında futbolun inkişafına, beynəlxalq idman əməkdaşlığının gücləndirilməsinə və sağlam həyat tərzinin təşviqinə yönəlib.

