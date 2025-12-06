6 Dekabr 2025
AZ

“Real” Rodrinin transferindən imtina etdi - Madrid klubu prioritetlərini dəyişir

Futbol
Xəbərlər
6 Dekabr 2025 12:48
33
“Real” Rodrinin transferindən imtina etdi - Madrid klubu prioritetlərini dəyişir

“Mançester Siti”nin yarımmüdafiəçisi Rodri artıq Madrid “Real”ının transfer hədəfində deyil.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə “El Nacional” xəbər verir.

Məlumatda qeyd olunur ki, “Kral klubu” 29 yaşlı ispaniyalı futbolçunun transferi ilə bağlı ideyadan imtina edib.

Məlumata görə, bu qərar bir neçə əsas faktordan qaynaqlanır. Rodrinin yüksək transfer dəyəri, yaşı və tez-tez yaşadığı sağlamlıq problemləri “Real”ın rəhbərliyini geri addım atmağa vadar edib.

Məlumatda həmçinin bildirilir ki, ispaniyalı yarımmüdafiəçi ötən ilin sentyabrında aldığı çarpaz bağların qopması zədəsindən hələ də tam şəkildə sağalmayıb və optimal fiziki formasını bərpa edə bilmir. Bu isə onun çıxışlarının sabitliyinə mənfi təsir göstərir.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

İngiltərə Premyer Liqası: “Arsenal”ın Birminhem səfəri, “Mançester Siti” “qara pişiklər”i sınağa çəkəcək - İDMAN.BİZ-in İCMALI
13:28
Futbol

İngiltərə Premyer Liqası: “Arsenal”ın Birminhem səfəri, “Mançester Siti” “qara pişiklər”i sınağa çəkəcək - İDMAN.BİZ-in İCMALI

XV turun iki mərkəzi qarşılaşmasının nəticəsi turnir cədvəlinin üst hissəsində qüvvələr balansına birbaşa təsir göstərə bilər
Tomas Tuxel DÇ-2026-nın püşkatma mərasimini tənqid etdi: “Buna ehtiyac yox idi”
13:08
Futbol

Tomas Tuxel DÇ-2026-nın püşkatma mərasimini tənqid etdi: “Buna ehtiyac yox idi”

Püşkatma nəticəsində İngiltərə millisi Xorvatiya, Panama və Qana ilə eyni qrupda yer alıb
“Qarabağ” gənc seneqallı hücumçu ilə güclənə bilər - VİDEO
12:08
Futbol

“Qarabağ” gənc seneqallı hücumçu ilə güclənə bilər - VİDEO

Seneqallı futbolçu Türkiyənin “Rizespor” klubunda
“İmişli”nin qapıçısı: “Ümid edirəm ki, yenə belə atmosfer olacaq”
11:28
Futbol

“İmişli”nin qapıçısı: “Ümid edirəm ki, yenə belə atmosfer olacaq”

28 yaşlı qapıçı Bizon Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsində “Sabah”a məğlub olduqları oyunu şərh edib
“Barselona” VIP xidmət səviyyəsini artırır - FOTO
11:08
Futbol

“Barselona” VIP xidmət səviyyəsini artırır - FOTO

“Alaves”lə oyunda qida ilə bağlı şikayətlərdən sonra klub rəsmi üzr istədi
“Flamenqo”nun çempionluq fotosessiyası: futbolçuların və məşqçilərin uşaqları kubokla şəkil çəkdiriblər - FOTO
10:48
Futbol

“Flamenqo”nun çempionluq fotosessiyası: futbolçuların və məşqçilərin uşaqları kubokla şəkil çəkdiriblər - FOTO

“Flamenqo”da çempionluq sevincini qeyd edənlərin futbolçuların sırasında “Qarabağ”ın sabiq hücumçusu da var

Ən çox oxunanlar

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
4 Dekabr 12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları
Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
5 Dekabr 13:42
Futbol

Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Ulduz” futbol akademiyasının qadın komandası­nın baş məşqçisi Etibar Həsənov və U17 millisinin futbolçusu Ebru Əmirova ilə müsahibə
“Şəkil çəkdirib getdilər” iddiası ilə bağlı Badminton Federasiyasının İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - FOTO/VİDEO
3 Dekabr 18:05
Badminton

“Şəkil çəkdirib getdilər” iddiası ilə bağlı Badminton Federasiyasının İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - FOTO/VİDEO

Yayılan iddialar əsassızdır və sözügedən məktəbdə həmin təlim keçirilib
Azərbaycan Kubokunda 1/4 finalın daha üç iştirakçısı müəyyənləşib - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Dekabr 21:06
Futbol

Azərbaycan Kubokunda 1/4 finalın daha üç iştirakçısı müəyyənləşib - YENİLƏNİB + VİDEO

Ölkə kubokunun 1/8 final mərhələsində üç görüş baş tutub