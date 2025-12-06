6 Dekabr 2025
AZ

“Barselona” VIP xidmət səviyyəsini artırır - FOTO

Futbol
Xəbərlər
6 Dekabr 2025 11:08
33
“Barselona” VIP xidmət səviyyəsini artırır - FOTO

“Barselona” rəhbərliyi “Alaves”lə(3:1) keçirilən matç zamanı VIP sektorunda göstərilən qida xidmətindən narazılıqların artması fonunda xüsusi tədbirlər görüb.

İdman.Biz “Diario Sport”a istinadən məlumat verir ki, klub azarkeşlərin şikayətlərindən sonra rəsmi şəkildə üzr istəyib və xidmət keyfiyyətinin yaxşılaşdırılması üçün addımlar atıb.

Bu çərçivədə “Barselona” məşhur aşpaz Dani Qarsiyanı – “Lena” restoranının sahibini – VIP xidmətinin təkmilləşdirilməsinə cavabdeh şəxs kimi təyin edib. Klub eyni zamanda VIP paketinin qiymətini bir nəfər üçün 100 avrodan 120 avroya(təxminən 238 manat) qaldırıb.

Şikayət bildirən azarkeşlərə kompensasiya olaraq iki pulsuz basketbol oyunu bileti təqdim ediləcəyi açıqlanıb.


İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qarabağ” gənc seneqallı hücumçu ilə güclənə bilər
12:08
Futbol

“Qarabağ” gənc seneqallı hücumçu ilə güclənə bilər

Seneqallı futbolçu Türkiyənin “Rizespor” klubunda
“İmişli”nin qapıçısı: “Ümid edirəm ki, yenə belə atmosfer olacaq”
11:28
Futbol

“İmişli”nin qapıçısı: “Ümid edirəm ki, yenə belə atmosfer olacaq”

28 yaşlı qapıçı Bizon Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsində “Sabah”a məğlub olduqları oyunu şərh edib
“Flamenqo”nun çempionluq fotosessiyası: futbolçuların və məşqçilərin uşaqları kubokla şəkil çəkdiriblər - FOTO
10:48
Futbol

“Flamenqo”nun çempionluq fotosessiyası: futbolçuların və məşqçilərin uşaqları kubokla şəkil çəkdiriblər - FOTO

“Flamenqo”da çempionluq sevincini qeyd edənlərin futbolçuların sırasında “Qarabağ”ın sabiq hücumçusu da var
“Neftçi”nin arzuladığı baş məşqçi Bakıya gəlib
10:28
Futbol

“Neftçi”nin arzuladığı baş məşqçi Bakıya gəlib

O, gecə saatlarında Ukraynadan Azərbaycana təşrif buyurub
“Mançester Yunayted”in indoneziyalı azarkeşinin fotosu geniş rezonans doğurub
10:08
Futbol

“Mançester Yunayted”in indoneziyalı azarkeşinin fotosu geniş rezonans doğurub

İndoneziyada təbii fəlakət xüsusən ölkənin bölgələrində böyük dağıntılara səbəb olub
Misli Premyer Liqası: “Zirə” “Qarabağ” ilə üz-üzə
09:48
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Zirə” “Qarabağ” ilə üz-üzə

Tura dekabrın 9-da yekun vurulacaq.

Ən çox oxunanlar

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
4 Dekabr 12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları
Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
5 Dekabr 13:42
Futbol

Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Ulduz” futbol akademiyasının qadın komandası­nın baş məşqçisi Etibar Həsənov və U17 millisinin futbolçusu Ebru Əmirova ilə müsahibə
“Şəkil çəkdirib getdilər” iddiası ilə bağlı Badminton Federasiyasının İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - FOTO/VİDEO
3 Dekabr 18:05
Badminton

“Şəkil çəkdirib getdilər” iddiası ilə bağlı Badminton Federasiyasının İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - FOTO/VİDEO

Yayılan iddialar əsassızdır və sözügedən məktəbdə həmin təlim keçirilib
Azərbaycan Kubokunda 1/4 finalın daha üç iştirakçısı müəyyənləşib - YENİLƏNİB + VİDEO
3 Dekabr 21:06
Futbol

Azərbaycan Kubokunda 1/4 finalın daha üç iştirakçısı müəyyənləşib - YENİLƏNİB + VİDEO

Ölkə kubokunun 1/8 final mərhələsində üç görüş baş tutub