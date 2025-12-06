6 Dekabr 2025
AZ

“Mançester Yunayted”in indoneziyalı azarkeşinin fotosu geniş rezonans doğurub

Futbol
Xəbərlər
6 Dekabr 2025 10:08
35
“Mançester Yunayted”in indoneziyalı azarkeşinin fotosu geniş rezonans doğurub

İndoneziyada baş verən güclü yağışlar, daşqınlar və torpaq sürüşmələri fəlakətli nəticələrə səbəb olub.

İdman.Biz xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, fəlakətdən ciddi zərər görən bölgələrdən gələn görüntülər sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olunur.

Onların arasında “Mançester Yunayted” azarkeşinin fotosu da böyük maraq doğurub.

Sosial şəbəkədə yayılan görüntülərdə yerli fanatın evini suyun basmasına baxmayaraq, illərdir topladığı futbol köynəklərindən ibarət böyük kolleksiyasını xilas etməyə çalışdığı görünür. Fotoda fanatın Erik Kantona yazılı formanı xilas etməyə çalışdığı görünür.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Flamenqo”nun çempionluq fotosessiyası: futbolçuların və məşqçilərin uşaqları kubokla şəkil çəkdiriblər - FOTO
10:48
Futbol

“Flamenqo”nun çempionluq fotosessiyası: futbolçuların və məşqçilərin uşaqları kubokla şəkil çəkdiriblər - FOTO

“Flamenqo”da çempionluq sevincini qeyd edənlərin futbolçuların sırasında “Qarabağ”ın sabiq hücumçusu da var
“Neftçi” arzuladığı baş məşqçi Bakıya gəlib
10:28
Futbol

“Neftçi” arzuladığı baş məşqçi Bakıya gəlib

O, gecə saatlarında Ukraynadan Azərbaycana təşrif buyurub
Misli Premyer Liqası: “Zirə” “Qarabağ” ilə üz-üzə
09:48
Futbol

Misli Premyer Liqası: “Zirə” “Qarabağ” ilə üz-üzə

Tura dekabrın 9-da yekun vurulacaq.

Misli Premyer Liqasının XIV turunun təyinatları açıqlanıb
09:28
Futbol

Misli Premyer Liqasının XIV turunun təyinatları açıqlanıb

Turun ilk qarşılaşması - “Zirə” - “Qarabağ” oyununu Rauf Cabarov idarə edəcək
Almaniyanın baş məşqçisi: “Kürasaonu təhlil etmək maraqlı olacaq”
09:08
Dünya futbolu

Almaniyanın baş məşqçisi: “Kürasaonu təhlil etmək maraqlı olacaq”

Dünya çempionatında Almaniya E qrupunda oynayacaq
Kanadanın baş naziri futbolu ölkəsində bir nömrəli idman növü adlandırıb
08:05
Dünya futbolu

Kanadanın baş naziri futbolu ölkəsində bir nömrəli idman növü adlandırıb

Kanada ənənəvi olaraq hokkey ölkəsi sayılır

Ən çox oxunanlar

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
3 Dekabr 11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
4 Dekabr 12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları
Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
5 Dekabr 13:42
Futbol

Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Ulduz” futbol akademiyasının qadın komandası­nın baş məşqçisi Etibar Həsənov və U17 millisinin futbolçusu Ebru Əmirova ilə müsahibə
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
3 Dekabr 12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz