“Mançester Yunayted”in indoneziyalı azarkeşinin fotosu geniş rezonans doğurub

İndoneziyada baş verən güclü yağışlar, daşqınlar və torpaq sürüşmələri fəlakətli nəticələrə səbəb olub.
İdman.Biz xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, fəlakətdən ciddi zərər görən bölgələrdən gələn görüntülər sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olunur.
Onların arasında “Mançester Yunayted” azarkeşinin fotosu da böyük maraq doğurub.
Sosial şəbəkədə yayılan görüntülərdə yerli fanatın evini suyun basmasına baxmayaraq, illərdir topladığı futbol köynəklərindən ibarət böyük kolleksiyasını xilas etməyə çalışdığı görünür. Fotoda fanatın Erik Kantona yazılı formanı xilas etməyə çalışdığı görünür.