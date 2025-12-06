Almaniyanın baş məşqçisi: “Kürasaonu təhlil etmək maraqlı olacaq”

Almaniya millisinin baş məşqçisi Yulian Nagelsmann DÇ-2026-nın püşkatmasının nəticələrini şərh edib.
İdman.Biz bildirir ki, çempionatda Almaniya E qrupunda oynayacaq. Onların rəqibləri Ekvador, Kot-d'İvuar və Kurasao olacaq.
“Qrup asan deyil, amma növbəti mərhələyə çıxmaq olar. Qrup mərhələsindəki oyunları qazanmaq istəyirik. Ən əsası addım-addım irəliləmək, bütün oyunları uğurla keçmək və pley-off mərhələsinə yüksəlməkdir. Hər bir rəqib hörmətə layiqdir. Amma növbəti turlarda kiminlə qarşılaşa biləcəyimizi və orada kimi məğlub etməli olduğumuzu düşünmək tamamilə normaldır.
Kürasaonu təhlil etmək maraqlı olacaq. Amma onları qiymətləndirməmək səhvini etməyəcəyik. Kot-d'İvuar məğlub edilə bilən bir komandadır, amma onları qiymətləndirməməliyik. Ekvador asan olmayacaq. Onların heyətində əsl ulduzlar var; onlar seçmə mərhələdə Argentinadan sonra ikinci yeri tutublar”, - Nagelsmann AP News-a bildirib.
Dünya çempionatı üç ölkə tərəfindən təşkil olunacaq: ABŞ, Kanada və Meksika. Turnir tarixində ilk dəfə olaraq 48 milli komanda iştirak edəcək. Çempionat 2026-cı il 11 iyun - 19 iyul tarixlərində keçiriləcək.