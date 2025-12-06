6 Dekabr 2025
UEFA Luis Diasın cəzasını iki oyuna endirib

6 Dekabr 2025 07:14
“Bavariya” rəsmi saytında Avropa Futbol Assosiasiyaları Birliyinin (UEFA) klubun apelyasiya şikayətindən sonra hücumçu Luis Diasın Çempionlar Liqasındakı cəzasını üç oyundan iki oyuna endirdiyini açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, alman nəhənginin cinah oyunçusu 6-cı turda “Sportinq” ilə oyunu (9 dekabr) buraxacaq. Dias daha əvvəl “Arsenal”a qarşı 5-ci tur matçında (3:1) iştirak edə bilməyib.

Kolumbiyalı oyunçu 4-cü turda PSJ ilə oyunun (1:2) 45-ci dəqiqəsində müdafiəçi Əşrəf Hakimiyə qarşı kobudluğa görə qırmızı vərəqə alıb. Hakimiyə topuq burxulması diaqnozu qoyulub.

