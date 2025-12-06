Kanadanın baş naziri futbolu ölkəsində bir nömrəli idman növü adlandırıb

Kanadanın Baş naziri Mark Karni bildirib ki, futbol onun ölkəsində bir nömrəli idman növüdür.
İdman.Biz bildirir ki, Kanada DÇ-2026-ya ev sahibliyi edən ölkələrdən biridir. Turnir həmçinin ABŞ və Meksikada keçiriləcək.
“Bu, Kanada gəncləri, oğlanlar və qızlar üçün bir nömrəli idman növüdür. Kanadalıların üçdə ikisi son dünya çempionatını izləyib”, - deyə Karni DÇ-2026-nın püşkatma mərasimində bildirib.
Hokkeyin vətəni olan Kanadanın millisi beynəlxalq arenada ən güclü komandalardan biri hesab olunur və 2024-cü il IIHF Dünya reytinqində birinci yerdədir. Rusiya, İsveç, Finlandiya, Çexiya və ABŞ komandaları ilə yanaşı, o, “böyük hokkey altılığı”na daxildir.