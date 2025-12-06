Messi və Ronaldu dünya çempionatının ¼ finalında qarşılaşa bilərlər

Portuqaliya 2026-cı il dünya çempionatının dörddəbir finalında Argentina ilə qarşılaşa bilər.
İdman.Biz xəbər verir ki, beləliklə müvafiq milli komandaların liderləri Lionel Messi və Kriştianu Ronaldunu bir-birinə qarşı oynaya bilərlər.
Lakin bunun baş verməsi üçün bir sıra amillər olmalıdır. Hər iki komanda qruplarında qalib gələrək 1/8 finala yüksəlməlidir.
Argentina qrupunda Avstriya, Əlcəzair və İordaniya ilə qarşılaşacaq J qrupunda yer alır. Portuqaliya K qrupunda oynayacaq. Onların rəqibləri Kolumbiya, Özbəkistan və qitələrarası pley-offun qalibi - 1-ci yol (Yeni Kaledoniya/Yamayka/Konqo Demokratik Respublikası) olacaq.