6 Dekabr 2025
Messi və Ronaldu dünya çempionatının ¼ finalında qarşılaşa bilərlər

6 Dekabr 2025 06:11
Messi və Ronaldu dünya çempionatının ¼ finalında qarşılaşa bilərlər

Portuqaliya 2026-cı il dünya çempionatının dörddəbir finalında Argentina ilə qarşılaşa bilər.

İdman.Biz xəbər verir ki, beləliklə müvafiq milli komandaların liderləri Lionel Messi və Kriştianu Ronaldunu bir-birinə qarşı oynaya bilərlər.

Lakin bunun baş verməsi üçün bir sıra amillər olmalıdır. Hər iki komanda qruplarında qalib gələrək 1/8 finala yüksəlməlidir.

Argentina qrupunda Avstriya, Əlcəzair və İordaniya ilə qarşılaşacaq J qrupunda yer alır. Portuqaliya K qrupunda oynayacaq. Onların rəqibləri Kolumbiya, Özbəkistan və qitələrarası pley-offun qalibi - 1-ci yol (Yeni Kaledoniya/Yamayka/Konqo Demokratik Respublikası) olacaq.

