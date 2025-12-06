Eldor Şomurodov: “Dünya çempionatına sadəcə iştirak xatirinə getmək istəmirik”

“İstanbul Başakşehir” və Özbəkistan yığmasının hücumçusu Eldor Şomurodov milli komandanın DÇ-2026-dakı perspektivlərindən danışıb.
İdman.Biz bildirir ki, Özbəkistan DÇ-2026-da Kolumbiya və Portuqaliya milliləri ilə eyni qrupa düşüb.
“Əlbəttə ki, hamımız hazırlaşırıq. Üstəlik, yeni məşqçimiz var ki, bu da çox həyəcanvericidir. Hazırda ölkədə böyük həyəcan var. İnsanlar milli komandanı izləyir və izləyir. Hamı bizim üçün çox xoşbəxtdir. Qrupdan çıxmaq istəyirik. Əsas məqsədimiz budur. Turnirə sadəcə iştirak etmək xatirinə getmək istəmirik; özümüzü sübut etmək istəyirik”, - Şomurodov deyib.
Özbəkistan tarixində ilk dəfə dünya çempionatında iştirak edəcək.
Dünya çempionatı üç ölkə tərəfindən təşkil olunacaq: ABŞ, Kanada və Meksika. Turnir tarixində ilk dəfə olaraq 48 milli komanda iştirak edəcək. Çempionat 2026-cı il 11 iyun - 19 iyul tarixlərində keçiriləcək.