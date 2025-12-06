6 Dekabr 2025
AZ

Qvardiola Mareska barədə: “Dünyanın ən yaxşı məşqçilərindən biridir”

Dünya futbolu
Xəbərlər
6 Dekabr 2025 01:56
32
Qvardiola Mareska barədə: “Dünyanın ən yaxşı məşqçilərindən biridir”

“Mançester Siti”nin baş məşqçisi Xosep Qvardiola “Çelsi”nin çalışdırıcısı Entso Mareskanın işini yüksək qiymətləndirib.

İdman.Biz bildirir ki, Qvardiola Mareskanı dünyanın ən yaxşı məşqçilərindən biri adlandırıb.

“Bu, ən yaxşı vəziyyət deyil - daha yaxşı oynayırsan, amma irəliləyiş azdır. Amma eyni zamanda, bu, düzgün düşüncə tərzini göstərir ki, bu da yaxşıdır.

Keçən mövsüm oyun səviyyəmiz lazımi səviyyədə deyildi və bu vəziyyət təkrarlanırdı. Daha yaxşı oynamalı olduğumuzu başa düşəcək qədər sadəlövh deyiləm, amma eyni zamanda çox pozitiv və optimist insanam; əldə etdiyimiz yaxşı şeyləri görmək istəyirəm.

“Lids”lə oyundan sonra baş verənlərə baxın. Entso Mareska dünyanın ən yaxşı məşqçilərindən biridir; mən onu çox yaxşı tanıyıram. Amma onun “Çelsi”dəki işi həmişə layiq olduğu təqdiri qazanmır. Klublararası dünya çempionatını, Konfrans Liqasını qazanmaq və Premyer Liqa kimi çətin bir liqada, xüsusən də “Çelsi” kimi gənc bir komanda ilə Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanmaq inanılmazdır. Və o, heyəti rotasiya etdi, baxın nə baş verdi (“Lids” “Çelsi”ni 3:1 hesabı ilə məğlub edib - Red.).

Qazanmaq, qazanmaq, qazanmaq və sonra uduzmaq, uduzmaq, uduzmaq olar. Bu, yalnız bu liqada, bu ölkədə mümkündür. Bu da baş verir”, - Qvardiola BBC-yə bildirib.

Mareskanın rəhbərliyi altında “Çelsi” İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 24 xalla dördüncü yerdədir. Xosep Qvardiolanın “Mançester Siti”si isə 28 xalla ikinci yerdədir.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Karlo Ançelotti DÇ-2026-nın püşkatmasının nəticələrini şərh edib
03:17
Dünya futbolu

Karlo Ançelotti DÇ-2026-nın püşkatmasının nəticələrini şərh edib

Braziliya C qrupunda yer alır
Bundesliqa: “Borussiya Mönhenqladbax” minimal hesabla “Mayns”ı məğlub edib
02:43
Dünya futbolu

Bundesliqa: “Borussiya Mönhenqladbax” minimal hesabla “Mayns”ı məğlub edib

Çempionata 34 xal toplamış “Bavariya” liderlik edir
La Liqa: “Malyorka” səfərdə autsayder “Ovyedo” ilə heç-heçə edib
02:33
Dünya futbolu

La Liqa: “Malyorka” səfərdə autsayder “Ovyedo” ilə heç-heçə edib

Bu oyundan sonra “Ovyedo” 10 xalla 19-cu yerdədir
“Lill” Mbappenin qolu ilə “Marsel”i məğlub edib
02:11
Dünya futbolu

“Lill” Mbappenin qolu ilə “Marsel”i məğlub edib

Oyunun yeganə qolunu Etan Mbappe vurub
Eldor Şomurodov: “Dünya çempionatına sadəcə iştirak xatirinə getmək istəmirik”
01:37
Dünya futbolu

Eldor Şomurodov: “Dünya çempionatına sadəcə iştirak xatirinə getmək istəmirik”

Özbəkistan tarixində ilk dəfə dünya çempionatında iştirak edəcək
Mbappe DÇ-2026-nın qrup mərhələsində Holanda qarşı oynayacaq
01:19
Dünya futbolu

Mbappe DÇ-2026-nın qrup mərhələsində Holanda qarşı oynayacaq

Oyunçular həmçinin 10 dekabrda Çempionlar Liqasının 6-cı tur matçında qarşılaşacaqlar

Ən çox oxunanlar

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
3 Dekabr 11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
4 Dekabr 12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları
Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
5 Dekabr 13:42
Futbol

Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Ulduz” futbol akademiyasının qadın komandası­nın baş məşqçisi Etibar Həsənov və U17 millisinin futbolçusu Ebru Əmirova ilə müsahibə
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
3 Dekabr 12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz