Qvardiola Mareska barədə: “Dünyanın ən yaxşı məşqçilərindən biridir”

“Mançester Siti”nin baş məşqçisi Xosep Qvardiola “Çelsi”nin çalışdırıcısı Entso Mareskanın işini yüksək qiymətləndirib.
İdman.Biz bildirir ki, Qvardiola Mareskanı dünyanın ən yaxşı məşqçilərindən biri adlandırıb.
“Bu, ən yaxşı vəziyyət deyil - daha yaxşı oynayırsan, amma irəliləyiş azdır. Amma eyni zamanda, bu, düzgün düşüncə tərzini göstərir ki, bu da yaxşıdır.
Keçən mövsüm oyun səviyyəmiz lazımi səviyyədə deyildi və bu vəziyyət təkrarlanırdı. Daha yaxşı oynamalı olduğumuzu başa düşəcək qədər sadəlövh deyiləm, amma eyni zamanda çox pozitiv və optimist insanam; əldə etdiyimiz yaxşı şeyləri görmək istəyirəm.
“Lids”lə oyundan sonra baş verənlərə baxın. Entso Mareska dünyanın ən yaxşı məşqçilərindən biridir; mən onu çox yaxşı tanıyıram. Amma onun “Çelsi”dəki işi həmişə layiq olduğu təqdiri qazanmır. Klublararası dünya çempionatını, Konfrans Liqasını qazanmaq və Premyer Liqa kimi çətin bir liqada, xüsusən də “Çelsi” kimi gənc bir komanda ilə Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanmaq inanılmazdır. Və o, heyəti rotasiya etdi, baxın nə baş verdi (“Lids” “Çelsi”ni 3:1 hesabı ilə məğlub edib - Red.).
Qazanmaq, qazanmaq, qazanmaq və sonra uduzmaq, uduzmaq, uduzmaq olar. Bu, yalnız bu liqada, bu ölkədə mümkündür. Bu da baş verir”, - Qvardiola BBC-yə bildirib.
Mareskanın rəhbərliyi altında “Çelsi” İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 24 xalla dördüncü yerdədir. Xosep Qvardiolanın “Mançester Siti”si isə 28 xalla ikinci yerdədir.