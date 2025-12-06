6 Dekabr 2025
“Lill” Mbappenin qolu ilə “Marsel”i məğlub edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
6 Dekabr 2025 02:11
30
Fransa Liqa 1 mövsümünün 15-ci turunun “Lill” və “Marsel” komandaları arasında oyunu başa çatıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Lill” qarşılaşmadan 1:0 hesabı ilə qalib ayrılıb.

Oyunun yeganə qolunu Etan Mbappe vurub. “Lill”in yarımmüdafiəçisi bunu 10-cu dəqiqədə edib.

15 “Liqa 1” oyunundan sonra “Marsel”in aktivində 29 xal var və turnir cədvəlində ikinci yerdədir. “Lans” Fransa çempionatında 31 xalla liderlik edir. “Lill”in aktivində 29 xal var və dördüncü yerdədir.

Növbəti turda “Lill” “Oser” (14 dekabr), “Marsel” isə “Monako” (14 dekabr) ilə qarşılaşacaq.

