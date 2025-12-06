“Qalatasaray” çətinliklə “Samsunspor”a qalib gələ bilib - VİDEO

Türkiyə Superliqasının 15-ci turunda lider “Qalatasaray” “Samsunspor”u qəbul edib.
İdman.Biz bildirir ki, 3:2 hesabı ilə İstanbul klubunun qələbəsi ilə bitib.
Hesabı 8-ci dəqiqədə “Qaltasaray”lı Leroy Sane açıb. 29-cu dəqiqədə Viktor Osimhen fərqi iki topa çatdırıb. 56-cı dəqiqədə Entonui Musaba buraxılan qollardan birinin əvəzini çıxıb. 88-ci dəqiqədə Emre Kılıc hesabı bərabərləşdirib. 90+2-də Osimhen görüşdə ikinci qolunu vuraraq komandasına qələbə qazandırıb – 3:2.
“Qalatasaray” 36 xalla Türkiyə Superliqasında birinci yerdədir. Komanda ikinci və üçüncü yerlərdəki “Fənərbağça” və “Trabzonspor”dan bir oyun çox keçirib. “Samsunspor” 25 xalla beşinci yerdə qərarlaşıb.