Liqa 1: “Monako” “Brest”ə məğlub olub

Fransa Liqa 1-in 15-ci turunun “Brest” və “Monako” komandaları arasında oyunu başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyun Fransanın Brest şəhərindəki “Stade Francis-Le Blé” stadionunda keçirilib.
Matç 1:0 hesabı ilə meydan sahiblərinin qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Oyunda yeganə qolu 28-ci dəqiqədə “Brest”in yarımmüdafiəçisi Kamori Dumbiya vurub.
Matçın 60-cı dəqiqəsində ev sahibləri azlıqda qalıblar. Lüdovik Ayorke birbaşa qırmızı vərəqə alıb.
Bu oyundan sonra “Monako” Fransa yüksək divizionunda 23 xalla yeddinci, “Brest” isə 19 xalla doqquzuncu yerdədir.