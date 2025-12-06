6 Dekabr 2025
AZ

Liqa 1: “Monako” “Brest”ə məğlub olub

Dünya futbolu
Xəbərlər
6 Dekabr 2025 00:11
11
Liqa 1: “Monako” “Brest”ə məğlub olub

Fransa Liqa 1-in 15-ci turunun “Brest” və “Monako” komandaları arasında oyunu başa çatıb.

İdman.Biz bildirir ki, oyun Fransanın Brest şəhərindəki “Stade Francis-Le Blé” stadionunda keçirilib.

Matç 1:0 hesabı ilə meydan sahiblərinin qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Oyunda yeganə qolu 28-ci dəqiqədə “Brest”in yarımmüdafiəçisi Kamori Dumbiya vurub.

Matçın 60-cı dəqiqəsində ev sahibləri azlıqda qalıblar. Lüdovik Ayorke birbaşa qırmızı vərəqə alıb.

Bu oyundan sonra “Monako” Fransa yüksək divizionunda 23 xalla yeddinci, “Brest” isə 19 xalla doqquzuncu yerdədir.

İdman.Biz

Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mbappe “Real Madrid”də noyabr ayının ən yaxşı oyunçusu seçilib
5 Dekabr 23:55
Dünya futbolu

Mbappe “Real Madrid”də noyabr ayının ən yaxşı oyunçusu seçilib

Səsvermədə oyunçu Tibo Kurtua, Eder Militao, Vinisius Junior və Arda Güleri geridə qoyub
DÇ-2026-nın açılış matçında qarşılaşacaq komandalar məlum olub
5 Dekabr 23:26
Dünya futbolu

DÇ-2026-nın açılış matçında qarşılaşacaq komandalar məlum olub

Dünya çempionatında qırx səkkiz komanda iştirak edəcək
2026-cı il FIFA dünya çempionatı qrup mərhələsinin püşkatmasının nəticələri
5 Dekabr 23:11
Dünya futbolu

2026-cı il FIFA dünya çempionatı qrup mərhələsinin püşkatmasının nəticələri

Hazırda 42 komanda 2026-cı il Dünya Kubokuna vəsiqəni təmin edib
Tomas Tuxel: “İngiltərə yığması DÇ-2026-da qələbəni hədəfləyir”
5 Dekabr 22:58
Dünya futbolu

Tomas Tuxel: “İngiltərə yığması DÇ-2026-da qələbəni hədəfləyir”

Tuxeldən qələbəyə inamın onun rəhbərliyi başlayandan bəri artıb-artmadığı soruşulub
Niko Şlotterbek “Real Madrid”ə keçə bilər
5 Dekabr 22:43
Dünya futbolu

Niko Şlotterbek “Real Madrid”ə keçə bilər

Bu mövsüm oyunçu klubun heyətində bütün yarışlarda 14 oyun keçirib
Lamin Yamal La Liqada noyabr ayının ən yaxşı oyunçusu seçilib
5 Dekabr 22:29
Dünya futbolu

Lamin Yamal La Liqada noyabr ayının ən yaxşı oyunçusu seçilib

Bu mövsüm Lamin Yamal klubun heyətində bütün yarışlarda 15 oyun keçirib

Ən çox oxunanlar

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
3 Dekabr 11:39
Cüdo

“Cüdoçularımızdan üç qızıl medal gözləyirik” - İmran İmanovun İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI

Azərbaycan çempionatında komandanın şansları barədə “Judo Club 2012”-nin baş məşqçisi danışıb
“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ
4 Dekabr 12:29
Futbol

“Artıq 35 ildir ki, bu suala cavab tapa bilmirəm” - Nazim Süleymanovun İDMAN.BİZ-ə GENİŞ MÜSAHİBƏSİ

Azərbaycan futbolunun əfsanəsinin səmimi etirafları
Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO
5 Dekabr 13:42
Futbol

Azərbaycanda qadın futbolu inkişaf edir, amma gənc futbolçuların arzusu xaricdə oynamaqdır - Etibar Həsənovun İDMAN.BİZ-ə MÜSAHİBƏSİ + FOTO/VİDEO

“Ulduz” futbol akademiyasının qadın komandası­nın baş məşqçisi Etibar Həsənov və U17 millisinin futbolçusu Ebru Əmirova ilə müsahibə
Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI
3 Dekabr 12:06
Digər

Ən son idman yenilikləri üçün sosial şəbəkə hesablarımıza abunə olun - SİYAHI

Eksklüziv müsahibələr və dərin təhlillərlə idmanı bizimlə birgə kəşf edəcəksiniz