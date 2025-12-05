Mbappe “Real Madrid”də noyabr ayının ən yaxşı oyunçusu seçilib

“Real Madrid”in 26 yaşlı fransalı hücumçusu Kilian Mbappe “Mahou” jurnalı tərəfindən noyabr ayının ən yaxşı oyunçusu seçilib.
Bu barədə İdman.Biz klubun mətbuat xidmətinə istinadən bildirir.
Səsvermədə oyunçu Tibo Kurtua, Eder Militao, Vinisius Junior və Arda Güleri geridə qoyub.
Bu, oyunçunun bu mövsüm üçüncü dəfə mükafata layiq görülməsidir. Mbappe daha əvvəl avqust və sentyabr aylarının ən yaxşı oyunçusu seçilmişdi.
Noyabr ayında Mbappe bütün yarışlarda altı oyunda yeddi qol vurub və bir məhsuldar ötürmə edib. O, Çempionlar Liqasında “Olimpiakos”a qarşı oyunda (4:3) dörd qol vurub.