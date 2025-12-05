6 Dekabr 2025
Tomas Tuxel: “İngiltərə yığması DÇ-2026-da qələbəni hədəfləyir”

5 Dekabr 2025 22:58
Tomas Tuxel: "İngiltərə yığması DÇ-2026-da qələbəni hədəfləyir"

İngiltərə millisinin baş məşqçisi Tomas Tuxel komandasının DÇ-2026-da əsas mükafat uğrunda mübarizə apara biləcəyinə əminliyini bildirib.

İdman.Biz-in məlumatına görə, o, komandasının turnirdə qalib gəlmək üçün ciddi mübarizə aparacağını gözləyir.

Milli komandanın məşqçisindən qələbəyə inamın onun rəhbərliyi başlayandan bəri artıb-artmadığı soruşulub.

“Bəli, çünki biz daha da güclənmişik. Bura gəlib xüsusi bir şey etməyə çalışmalıyıq. Amma zəmanət verə bilmərik.
Hamı bilir ki, qələbə vəd edə bilmərik, amma azarkeşlər komanda ruhunu, hər şeyi verən və bir-biri üçün mübarizə aparan bir komandanı görmək istəyirlər. Əgər oyunçular bunu bacarsalar, düşünürəm ki, hər şey mümkündür. Biz bunu xəyal etmək üçün kifayət qədər cəsarətli, qalib gəlməyə çalışmaq üçün kifayət qədər cəsarətli olacağıq”, - ESPN Tuxelin sözlərini sitat gətirir.

