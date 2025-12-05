ABŞ prezidenti Donald Tramp FİFA Sülh Mükafatına layiq görülüb

ABŞ prezidenti Donald Trampa DÇ-2026-nın qrup mərhələsinin püşkatmasında FİFA Sülh Mükafatı təqdim edilib.
İdman.Biz bildirir ki, mükafat 2025-ci ilin noyabr ayında təsis edilib. Tramp ilk mükafatçıdır.
Dünya çempionatı üç ölkə tərəfindən təşkil olunacaq: ABŞ, Kanada və Meksika. Turnir tarixində ilk dəfə olaraq 48 milli komanda iştirak edəcək. Turnir 11 iyun - 19 iyul 2026-cı il tarixlərində keçiriləcək.
Argentina hazırkı dünya çempionudur. 2022-ci ildə argentinalılar finalda Fransanı məğlub ediblər.