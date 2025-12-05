“Barselona”nın Xulian Alvaresi almaqdan imtina etmə səbəbləri məlum oldu

“Barselona” “Atletiko Madrid”in hücumçusu Xulian Alvaresin onlara lazım olan hücumçu olmadığına qərar verib və onu transfer etmək fikrindən imtina edib.
İdman.Biz bu barədə Sport.es-ə istinadən xəbər verir.
Mənbəyə görə, “Barselona” bu nəticəyə gələrkən ilk olaraq oyunçunun qiymətinin çox yüksək olduğunu düşünüb. Vurğulanır ki, Alvaresin müqaviləsində 500 milyon avroluq sərbəst qalma bəndi var və “Atletiko” onu 200 milyon avrodan aşağı qiymətə satmayacaq.
İkincisi, “Barselona” rəhbərliyi argentinalı futbolçunun La Liqanın 19-cu turunda “Barselona”nın 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatan qarşılaşmadakı oyunundan razı qalmayıb.
Bu mövsüm Alvares bütün turnirlərdə 19 oyunda meydana çıxıb, 10 qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib. Oyunçunun klubla hazırkı müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, futbolçunun bazar dəyəri 100 milyon avrodur.