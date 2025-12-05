5 Dekabr 2025
Lamin Yamal La Liqada noyabr ayının ən yaxşı oyunçusu seçilib

5 Dekabr 2025 22:29
Lamin Yamal La Liqada noyabr ayının ən yaxşı oyunçusu seçilib

“Barselona”nın cinah oyunçusu Lamin Yamal noyabr ayında La Liqanın ən yaxşı oyunçusu seçilib.

İdman.Biz bildirir ki, Kataloniya klubu bunu özünün X sosial media hesabında elan edib.

Ötən ay “Barselona” İspaniya liqasında dörd oyun keçirib. Hans-Diter Flikin komandası “Elçe”ni (3:1), “Selta”nı (4:2), “Atletik Bilbao”nu (4:0) və “Alaves”i (3:1) məğlub edib. “Barselona”nın cinah oyunçusu bu matçlarda üç qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib.

“Real Madrid”in mərkəz hücumçusu Kilian Mbappe daha əvvəl ardıcıl iki ay La Liqanın ən yaxşı oyunçusu seçilib.

Bu mövsüm Lamin Yamal klubun heyətində bütün yarışlarda 15 oyun keçirib, yeddi qol vurub və yeddi məhsuldar ötürmə edib.

