Niko Şlotterbek “Real Madrid”ə keçə bilər

“Borussiya Dortmund”un və Almaniya milli komandasının müdafiəçisi Niko Şlotterbek yay transfer pəncərəsində “Real Madrid”ə keçə bilər.
İdman.Biz-in “Sky Sport Germany”yə istinadən məlumatına görə, onun alman klubu ilə 2027-ci ildə başa çatan hazırkı müqaviləsini uzatmaq planı yoxdur.
Daha əvvəl mediada “Borsussiya”nın ona maaşının üç dəfədən çox artırılmasını - 2,5 milyon avrodan 8 milyon avroya qədər təklif etdiyi bildirilirdi. Lakin o, karyerasını davam etdirmək üçün başqa variantları nəzərdən keçirir. “Bavariya”, “Real Madrid” və “Barselona” onunla maraqlanır.
Bu mövsüm oyunçu klubun heyətində bütün yarışlarda 14 oyun keçirib və bir məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt onun transfer dəyərini 40 milyon avro olaraq qiymətləndirir.